Fargesprakende and i Ravnedalen – ikke ønsket i norsk natur

– Dette er en and som egentlig hører hjemme i Japan, Kina og Russland, men det er jo ikke noe rart at folk har dratt anden med seg som parkfugler når man ser hvordan den er, sier Roar Solheim, som er zoolog.

Mandarinanden er en utrolig fargesprakende skapning, med en vakker fargesammensetning, så Solheim skjønner at folk tar de med seg som parkfugler.

Mandarinand Ekspandér faktaboks En mellomstor gressand.

Hannen har praktfulle farger, og noen av vingefjærene står rett opp fra ryggen som to rødbrune seil. Hunnen brungrå med hvite hodetegninger.

Stammer fra Øst-Asia, men er innført til Europa og hekker i halvvill og vill tilstand enkelte steder. Hekking og hekkeforsøk er påvist noen få ganger også i Norge. Kjelde: Store norske leksikon

Les også: Mandarinand i kjelleren

– Noen tar med seg fuglene, og av og til havner de ute i naturen og hvis noen beholder vingefjærene sine og får fly kan de havne på flere plasser.

Roar Solheim sier mandarinanden er en fargesprakende fugl Foto: NRK

Mandarinanden er en fremmedart og er dermed på den såkalte nasjonale rødlisten i Norge. Til og med 2016 var det lov å jakte på anden i perioden 21. august til 23. desember.

– Vi kan ikke si at en fremmedart er et problem, men vi har mange eksempler på at når nye arter blir innført i et nytt område hvor de ikke hører hjemme, kan ny problemer kan dukke opp, fortsetter Solheim.

De kan for eksempel ta med seg sykdommer og parasitter som de andre artene ikke tåler. De kan plutselig bli mye mer konkurransesterke enn en del andre arter.

– Vi kan ikke med sikkerhet forutse om mandarinanden kan fortrenge en del andre arter som faktisk hører hjemme her, og derfor er dette et føre var-prinsipp, sier Solheim.

Les også: Asiatisk and på Voss

Selv om anden er svartelistet her i Norge tror ikke Solheim at anden kan gjøre så mye skade.

– Jeg tror ikke den gjør så mye hverken skade eller problemer. Derfor så lar vi den vel være i fred og så kan vi som er så heldige, gå og nyte synet av denne vakre fuglen, avslutter Solheim.