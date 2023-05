Etterlyser rød bil etter russebil-ulykken på E39

– Bakgrunnen for at vi ønsker å komme i kontakt med den eller de som satt i denne bilen, er at de kan ha gjort observasjoner knyttet til russebilen som forulykket.

Det sier politifaglig etterforskningsleder ved Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon Tove Glendrange.

Hun viser til ulykken på Fosselandsheia i Flekkefjord mandag 1. mai, hvor fem personer i en russebil ble alvorlig skadet.

Rød bil med sorte takrails og hvite registeringsskilt

Politiet ønsker å komme i kontakt med noen som var i bilen som kjørte vestover gjennom Fosselandstunellen klokken 05.42 mandag 1. mai, skriver de i en pressemelding.

Bilen passerte Flekkefjord på E39 klokken 05.47.

Dette er en rød personbil/SUV, som har sorte takrails og hvite registeringsskilt.

Politiet etterforsker hendelsen for å få klarhet i hva som skjedde.

Tove Glendrange i Agder politidistrikt. Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Fem sendt til sykehus

De fem som var involvert i ulykken, har blitt betegnet som alvorlig skadet.

Mandag morgen ble én av dem skrevet ut fra sykehus.

Én person er siktet i saken fordi politiet ønsket blodprøve av vedkommende. Svaret på prøven har ikke kommet ennå.

Politiet har også gjort beslag i noen av personens eiendeler.

Vedkommende er siktet for overtredelse av veitrafikkloven paragraf 3, som gjelder uaktsom kjøring.