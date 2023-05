– Det har vært en alvorlig trafikkulykke hvor fem personer er involvert. Tre personer er fløyet til sykehus for videre behandling, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Knut Odde til NRK

Politiet bekrefter ovenfor NRK at det er en russebil som har kjørt av veien langs E39 i Flekkefjord mandag morgen.

Totalt var fem personer involvert i en alvorlig trafikkulykke på E39 i Flekkefjord mandag morgen.

De tre som er alvorlig skadet er fløyet med hvert sitt helikopter ulike sykehus. En er fløyet til Bergen, en til Kristiansand og en til Stavanger, opplyser politiet til NRK.

To personer skal være lettere skadd og er kjørt til lokal legevakt og Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Foto: Lars Eie / NRK

Vet ikke hva som har skjedd

– Vi jobber på stedet nå med teknisk og taktisk etterforskning, sier innsatsleder i Agderpolitiet Joakim Jaabæk.

Politiets kriminalteknikere jobber nå sammen med ulykkesgruppe fra Statens vegvesen for å sikre spor for å finne ut hvorfor ulykken har skjedd.

– En russebil har kjørt ut av veien og havnet delvis i vannet.

Politiet opplyser at det per nå ikke har vært noen vitner til ulykken.

Politiet har varslet både Flekkefjord og nabokommunen Kvinesdal som begge har igangsatt kriseteam.

Joakim Jaabæk, innsatsleder i Agder politidistrikt. Foto: Lars Eie / NRK

Holder skolen åpnet

– Jeg blir alltid satt veldig ut når ungdommer blir involvert i alvorlige ulykker. Så nå er mitt håp at dette her skal gå bra, sier ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug (KrF)

Flekkefjord- og Kvinesdal kommune har gått sammen og samarbeider om kriseteam etter ulykken som skjedde mandag morgen.

– Psyko-sosialt kriseteam i begge kommunen er kalt inn til å bistå. Flekkefjord har åpen skole fra 10 i dag for de som ønsker å komme innom, sier ordfører i Flekkefjord, Torbjørn Klungland (FrP).

Har stengt veien

E39 har vært stengt siden politiet ankom ulykkesstedet mandag morgen.

Planen er å åpne veien igjen så fort som mulig.

– Vi kan ikke si med sikkerhet når veien åpner igjen. Vi vil jobbe på stedet frem til bergingsbil kommer og undersøkelsene er ferdig, sier innsatsleder Joakim Jaabæk.

Ulykken skjedde på E39 mellom Flekkefjord og Kvinesdal.

E39 er stengt etter trafikkulykken mellom Flekkefjord og Kvinesdal på E39.

En bil har kjørt av veien og havnet delvis i vannet, melder politiet i Agder. E39 er stengt på ulykkesstedet.

Ulykken ble oppdaget ved at tilfeldige forbipasserende traff involverte i ulykken på veien, opplyser operasjonsleder ved Agder politidistrikt John Repstad.