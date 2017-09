– Jeg er ikke enig i begrunnelsene jeg får, og med det bakteppet beslutningene er tatt på. Det er tynt grunnlag og uten å ha et større bilde på hva klubben trenger akkurat nå, sier Pedersen til NRK.

Han utdyper at signalene han fikk fra ledelsen gikk ut på lederstil og mangel på autoritet med tanke på disiplinære og mentale ting.

– Dette er noe jeg har vært opptatt av, og selvsagt kan man bli bedre på alt, men vi har tatt steg. Jeg mener spillergruppa fortjener mer respekt, fortsetter Pedersen.

Felt av «evaluering»

Start ligger på direkte opprykksplass i 1. divisjon med fem serierunder igjen. Det var ikke nok for ledelsen i klubben.

– Det som ligger bak er en evaluering vi har hatt i klubben, som jeg er ansvarlig for, sier sportslig leder i IK Start, Tor-Kristian Karlsen.

Karlsen presiserer at sparkingen kommer etter en« totalvurdering» som er gjort siden han kom inn i klubben i august, som har omhandlet spillerstall, administrasjon og nå trenerteamet.

– Vi forsøker til enhver tid å legge langsiktige planer, og vi i lederteamet i klubben ønsket en som tenker likt som oss i ledelsen, og vi følte det var et avvik med Steinar, sier den ferske sportssjefen i Start.

Se intervju med administrerende direktør Even Øgrey Brandsdal og sportslig leder Tor-Kristian Karlsen. Du trenger javascript for å se video. Se intervju med administrerende direktør Even Øgrey Brandsdal og sportslig leder Tor-Kristian Karlsen.

Pedersen: – Trist

Pedersen sier han ikke fikk noen signaler om sparkingen på forhånd.

– Når klubben ikke ønsker oss som fotballtrenere noe mer, så får vi sparken. Vi er kommet til en enighet om at vi går hver vår vei, sier han.

Pedersen kom til Start for halvannet år siden, etter å ha opplevd stor suksess i FK Jerv. Nå er han arbeidsledig.

– Jeg er trist over å ikke få gjøre den jobben jeg har gjort i Start, og sammen med en spillergruppe jeg har fått stor respekt for, sier han.

– Jeg vil takke spillergruppa for den formidable innsatsen de har gjort gjennom tøffe tider, fortsetter han.

Supporterleder: – Et sjokk

Lederen i supporterklubben Tigerberget er overrasket over at Pedersen fikk sparken fem serierunder før slutt.

– Det har skjedd mange endringer i klubben den siste tiden, og at Steinar måtte gå er dessverre en av de. Det som nok som et sjokk for ganske mange, sier Christina Bråten.

Nå venter en frihelg for første gang på lenge for Pedersen, men han ønsker å fortsette å jobbe med fotballen.

– Jeg har veldig lidenskap for spillet, for det å utvikle spillere og lag og jobbe med lag, sier han.

Pedersen jobber også nå med å fullføre en trenerutdanning, som han snart er ferdig med.