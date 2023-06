Englegård i Tvedestrand brant ned til grunnen

– Vi ble møtt av mye røykt og kunne ikke se den store bygningen engang. Brannen hadde spredd seg langs husveggen og flammene stod i været, sier innsatsleder Toralf Juva i Østre Agder brannvesen.

Ifølge brannvesenet ble det tidlig klart at Englegård i Tvedestrand ikke kunne reddes. Det kom melding om en automatisk brannalarm og brannvesenet kom til stedet ved halv to-tiden i natt.

Flammene stod gjennom taket

Det brant kraftig på Englegård i natt, og i tillegg til brannvesenet i Tvedestrand, kom det mannskaper og utstyr fra Østre Agder Brannvesen i Arendal, Vegårshei og Grimstad.

– Det var et vannvittig bål og helt overtent så det må ha gått fort, sier nabo Lars Albert Albretsen.

Brannmannskapene sørget for en kontrollert nedbrenning av huset, og var opptatt av å hindre spredning til de andre husene på Myklebostad.

– Vi har ikke klart å berge noe av huset, sier Juva.

Sprinkleranlegget fungerte ikke

Eiendommen Englegård i Tvedestrand har brent ned til grunnen i natt.

– Dette bygget er sprinklet, men det fungerte ikke og da har vi lite muligheter når gnister flyr opp i luften også, sier Juva.

Heldigvis var det ganske vindstille.

Brannevesenet fikk melding om flammene stod gjennom taket like før klokken to. Det var ingen personer inne i bygningen.

Gnister fra den voldsomme brannen kan ha spredt seg i området, og brannmannskapene vil holde vakt for å sjekke at det ikke blusser opp noe i terrenget.

– Vi kommer til å være her hele dagen, sier innsatsleder Toralf Juva i Østre Agder brannvesen

Bygget har stått tomt

Etter at Celine Thommessen solgte eiendommen, har det vært asylmottak og rusbehandlingssenter i bygget.

Bygget eies av brødrene Rune og Jørn Hellevik gjennom eiendomsselskapet Refsor AS. De kjøpte det i 2015, og i årene de har eid bygget har det vært både behandlingssenter, flyktningmottak og pensjonat der.

Det skriver Tvedestrandsposten.

Etter at rusbehandlingsvirksomheten til de to brødrene gikk konkurs i 2021, ble det i fjor vår startet et akuttmottak for ukrainske flyktninger der. I fjor sommer, da den siste flyktningen var dratt, ble det også drevet pensjonat en kort periode.

I fjor høst ble eiendommen lagt ut for salg.