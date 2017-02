En person til sykehus etter voldsepisode i Lyngdal

Politiet fikk melding om voldsepisoden i en bolig klokka 19.36 onsdag kveld. Ifølge politiet ble en mann pågrepet klokka 20.56 ikke langt fra boligen, etter at han selv ringte politiet. Han er nå siktet for hendelsen.

Boligen disponeres av et asylmottak og politiet bekrefter at de to mennene, som begge er i 20-årene, bor der.

– Ambulanse og politi kom til stedet. Vi har vært fem patruljebiler med totalt ti mann, sier innsatsleder i politiet i Agder, Knut Ås.

Politiet sier det ikke har vært dramatisk og at de har kontroll over situasjonen, men er tilbakeholdne med informasjon.

Utenfor livsfare

Fornærmede er behandlet på Sørlandet sykehus i Kristiansand og er ifølge politiet utenfor livsfare.

Åstedet er undersøkt av kriminalteknikere natt til torsdag. Det er også foretatt vitneavhør.

Siktede forventes avhørt i løpet av dagen.