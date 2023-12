Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Eltilsynet har funnet feil og mangler på rundt tre av fire solcelleanlegg de siste tre årene.

Forskning viser at om dagens utvikling fortsetter, kan Norge forvente mange branner i solcelleanlegg fremover.

En studie fra 2021 basert på statistikk fra Tyskland, Italia, Australia og USA viser at disse landene opplevde 29 branner i året for hver GWh installert solkraft.

Mange installatører er uerfarne og det er behov for mer opplæring i elsikkerhet.

– Det er veldig mange anlegg det er feil på.

130 par øyne er rettet mot Magne Håland, sjefen for det lokale eltilsynet (DLE) i Agder.

På den store skjermen vises nedslående tall.

Magne Håland, sjefen for det lokale eltilsynet (DLE) i Agder. DLE i Agder fant feil i 76 prosent av tilsynene på solcelleanlegg i 2022, og 63 prosent av tilsynene i 2023.

– Vi har funnet feil og mangler på rundt tre av fire solcelleanlegg vi har kontrollert de siste tre årene. Det bekymrer meg, sier Håland.

Norge har omtrent 28.000 av solcelleanlegg. De fleste har kommet opp de siste to årene.

Dette blir et stadig vanligere syn på Norske bygg.

I Sørlandsparken utenfor Kristiansand sitter over hundre menn og noen få damer i en konferansesal.

Eltilsynet har sett seg nødt til å invitert dem hit.

Det gjelder å henge med i svingene på den grønne bølgen.

I Sørlandsparken sitter over hundre mann og noen damer i en konferansesal for å lære mer om solceller. Foto: Espen Bierud / NRK

300 årlige branner

– Forskning viser at om dagens utvikling fortsetter, så må vi vente mange branner i solcelleanlegg fremover.

Den bokstavelige brannfakkelen kommer fra Reidar Stølen.

I tillegg til å skrive en doktorgrad om temaet, jobber han også profesjonelt med forskning på brannsikkerhet og solceller.

Reidar Stølen, forsker ved Rise Fire Research. Han tar også doktorgrad ved NTNU om solceller og brann. Foto: RISE Fire Research

Han viser til en studie fra 2021 basert på statistikk fra Tyskland, Italia, Australia og USA. Her viste man at disse landene opplevde 29 branner i året for hver GW installert solkraft.

– For Norge sin del betyr det at vi kommer til å oppleve mange branner knyttet til solcelleanlegg. Kanskje så mye som 300 i året om ti år.

Stølen har i flere år forsket på brannsikkerhet og solceller.

Ett av funnene er at solcelleanlegg på bygninger gir økt risiko for brann.

– Vi jobber med å redusere risikoen, som må stå i forhold til nytteverdien av solcellene. Staten har et uttalt mål om å 20-doble solkraft i forhold til det vi har i dag

Reidar Stølen har vært med på flere brannsikkerhetsprosjekter på solceller, slik som dette. Foto: RISE Fire Research

Stølen sier det ikke finnes spesielt god offentlig statistikk, men at han har saumfart media og funnet omtrent ti solcelle-relaterte branner siste året.

NRK har skrevet om flere av dem.

Mange trenger kurs

I Kristiansand står Jan Cato Hovde på scenen.

Han reiser rundt i hele landet og holder kurs i elsikkerhet. Også han mener vi har utfordringer når det gjelder solkraft.

Jan Cato Hovde, daglig leder i Rejlers Elsikkerhet AS, reiser rundt i hele landet og holder kurs i elsikkerhet. Foto: Espen Bierud / NRK

– Mye av det vi ser av feil på solcelleanlegg kan kalles barnesykdommer. Bransjen er relativt ny her til lands og mange installatører er uerfarne.

Hovde snakker om løsninger og fallgruver i rundt to timer.

Elektromontørene fra hele Sørlandet følger nøye med i dypdykket i forskrifter og regler.

Elektrikere og montører følger nøye med i dypdykket i forskrifter og regler. Foto: Espen Bierud / NRK

– Målet er bedre og sikrere solcelleinstallasjoner fremover, sier initiativtager Magne Håland.

Er installatørene ikke gode nok i dag?

– Det korte svaret er nei, og det viser jo resultatene i undersøkelsene vi har gjennomført. Selv om markedet er i sterk vekst og kundene etterspør produktene, plikter installatørene å sette seg grundig inn i regelverket som gjelder.

Ett av Norges 28.000 solcelleanlegg.

Feilene må avdekkes

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er sentrale i å lage reglene for elsikkerhet i Norge. De sier de er klar over utfordringen med mange feil og mangler på solcelleanlegg.

– Det er først og fremst viktig at flest mulig av feilene der ute blir funnet, sier Trond Liestøl Larsen, som er sjefingeniør i DSB, region sørøst.

Trond Liestøl Larsen er sjefingeniør i DSB, region sørøst. Foto: Espen Bierud / NRK

Han følger med fra bakerste rad på elsikkerhet-kurset.

– Det er viktig å få ut kunnskapen til installatørene. Vi tror og håper på en forbedring av kunnskap og dermed også en nedgang i potensiell brannfare de neste årene.

Magne Håland i Glitre Energi sier feilprosenten på deres tilsyn på solcelleanlegg ligger høyt over feilprosenten på bolig og nybygg.

Trøsten er at utviklinga går rett vei.

– Selv om det er en liten positiv utvikling fra 2022 til 2023, er tallene langt fra gode nok. Vi har et godt stykke vei igjen å gå.