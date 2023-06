– Det er sånn – ååhh – jeg blir skikkelig shaky når jeg tenker på det.

Svein Tollefsen tar seg til ansiktet og er tydelig preget av det som skjedde for noen få dager siden.

Konen hans var hjemme og lå og døste da det begynte å brenne midt på dagen. Men hun merket ingenting.

– Jeg er var på lukter, men det luktet ingenting, sier Else Tollefsen.

Det er store skader på toppen av hustaket. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Det var tilfeldig forbipasserende som så at det brant på taket. De banket på, og fikk henne ut av huset.

– Jeg tror at hadde det gått fem minutter til, så hadde det vært for seint for å berge Else, sier Svein Tollefsen.

Utfordrende branner

Da brannvesenet kom til stedet var det full fyr i taket som var dekket av et integrert solcelleanlegg.

Det ble en krevende jobb for brannvesenet å få slukket brannen.

– Problemet med solcellepanelene er at selv om strømmen kobles ut ned til sikringsskapet, så produserer de fortsatt strøm. Solcellepanelene må dekkes til, eller fjernes for at de skal slutte å produsere strøm, sier innsatsleder for Rogaland brann og redning Eirik Hjelm.

Det var først når solcellepanelene brant i stykker at brannvesenet klarte å fjerne panelene.

Brannvesenet måtte fjerne solcellepaneler for å få slukket brannen. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

– Det er veldig vanskelig og utfordrende å slukke slike branner. Vi har ikke så mye erfaring med dette enda.

En rapport fra i fjor konkluderte med at branner i solcelleanlegg er kompliserte branner. Den slo fast at brannvesenet trenger opplæring i denne type branner.

– Vi har hatt øvelser i dette, og vi bruker verneutstyr som for eksempel hansker som ikke leder strøm. Men som sagt så har vi liten erfaring i dette, sier Hjelm.

To måneder gammel anlegg

Det er bare to måneder siden solcelleanlegget ble tatt i bruk.

Høye strømpriser, stort forbruk og det grønne skiftet var utslagsgivende for at Tollefsen bestemte seg for å gå til innkjøp av anlegget.

– Huset vårt har et sydvendt tak som er godt egnet for solcelleanlegg. Det var så stort at det produserte mer strøm enn selv vi med vårt forbruk, klarte å bruke opp.

Hele denne delen av taket var dekket av solcellepaneler. Da brannvesenet fikk kontroll på brannen, ble resten av panelene dekket med presenning for at de ikke skulle produsere strøm. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Det var Byggmester Bob AS som var totalentreprenør for levering av solcelleanlegget.

Økonomisjef Trond Birkedal ønsker ikke å kommentere noe om brannen utover at de avventer etterforskningen for å se hva som kan være årsak til brannen.

Politiet har allerede henlagt saken. Det blir nå opp til forsikringsselskapet å finne brannårsaken.

– Montøren var veldig proff. Det var ikke grunn til å mistenke at noe sånt som dette kunne skje, sier Tollefsen.

Koblinger er et svakt punkt

2022 ble et rekordår for installering av solcelleanlegg. Nesten 7600 anlegg kom på plass. Det er like mye som de tre foregående årene til sammen ifølge tall fra NVE.

I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, ser de for tiden nærmere på solcellebransjen.

– Vi vil komme ut med informasjon til bransjen hvor vi presiserer hvilke krav som gjelder for blant annet montasje av solcelleanlegg. Vi vurderer også andre tiltak for å følge opp aktørene, sier seksjonssjef for elsikkerhet med tilsynsregionene, Jon Eirik Holst.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Funn som er gjort i tilsyn og etter branner i solcellenanlegg, indikerer at det er en del montasjefeil.

DSB har ikke statistikk for branner hvor det er solcelleanlegg involvert. Det har heller ikke elektrotakstmann Per Iver Strand. Men han har sett en økning i branner i tilknytning til solcelleanlegg de par siste årene.

– Det skyldes i hovedsak feil montering i de sakene jeg har hatt. Det gjelder særlig for DC-brytere . Jeg har ikke funnet feil på selve produktet.

Ifølge Strand er det viktig at det brukes korrekte brytere og at tilkoblingene gjøres etter oppskriften. Når det gjelder selve montering av panelene på yttertaket er ventilering på undersiden av solcellepanelene viktig.

– Det er mange koblinger under der, og det er viktig at pluggene går overens. Det er et svakt punkt. Gjøres det riktig skal det ikke være noe problem. Men det har vært en del problemer med ulike aktører som leverer ulike typer plugger. De går det ikke an å bruke sammen.

Mer erfaring i Tyskland

Administrerende direktør i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen, uttaler seg på generelt grunnlag og sier at bransjen har stort fokus på alle aspekter ved installasjon av solcelleanlegg.

– Uten å kjenne til brannen i Sandnes så kan vi på generelt grunnlag referere til tyske studier av branner i solkraftverk som viser at de aller fleste branner i solcelleanlegg skyldes montasjefeil.

– Det er ikke hold for å si at solceller øker faren for brann på generell basis.

.

Svein Tollefsen Foto: Åse Karin Hansen / NRK

I familien Tollefsen har de nå et ubeboelig hus.

Taket har store brannskader, og nedover i huset er det fullt av vann etter slukkearbeidet.

Svein Tollefsen vet ikke om det blir nytt solcelleanlegg når huset skal bygges opp igjen.

– Spør du meg nå, så er svaret nei. Det var på hengende håret det gikk bra med oss. Hvis det kommer en tryggere løsning, så kanskje. Vi får se, sier Svein Tollefsen.