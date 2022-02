– Det er bare hell og lykke at det ikke har gått galt.

Frank Jørgen Østhus leder velforeningen på en av Sørlandets største øyer.

Politi, ambulanse og folk flest er avhengig av ferge for å komme seg mellom Hidra og fastlandet.

Men da en splitter ny elferge nylig skulle settes inn, ble det problemer. Ferga er for høy for kaia når det er høyvann.

– Det er ikke holdbart i det hele tatt, sier ordfører i Flekkefjord Torbjørn Klungland.

Frank Jørgen Østhus på Hidra er bekymret for beredskapen etter at de fikk ny elferge. Foto: Privat

Utfordring flere steder

Frem til nå har en gammel dieselferge sørget for at folk kommer seg trygt over sjøen. Men fredag skulle en rykende fersk og mer miljøvennlig båt settes inn.

Kun fire dager senere ble elferga tatt ut av drift, fordi vannstanden var rundt 50 centimeter over normalen.

– Jeg regner det som en selvfølge at ferga klarer å ta av og på biler uten problem. En eller annen plass har det vært for dårlig prosjektering eller planlegging, sier ordfører Klungland.

Nå feier Hidraferga seg inn i rekken av elferger til flere titalls millioner kroner som ikke kan brukes.

Øya Hidra i Flekkefjord fikk en ny elferge sist fredag. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Ordføreren er bekymret

I Porsgrunn må fergeleiet oppgraderes før det kan ta imot den nye ferga.

Naboene på Sandøya utenfor Porsgrunn begynner å bli utålmodige.

Nestleder i vellaget, Margunn Haugland, sier de har fått beskjed om at ferga skal være tilbake i sommer.

– Men hvilken sommer?, spør hun.

Både på Hidra og Sandøya er de gamle båtene satt i drift igjen for å frakte folk til og fra øyene.

Da elferga ved Hidra måtte fjernes, tok det tre timer å få reserveferga på plass.

Det er omsorgssenter og flere eldre som bor på øya.

– Tenk hvis det skjer en ulykke. Det er mye vær her i havgapet, så sikkerheten til menneskene som bor her bekymrer meg, sier ordfører Klungland.

Agder fylkeskommune mener tiden det tok å få satt inn ny ferge er rimelig.

– I anbudsdokumentet er responstiden på seks timer på en reserveferge i dette sambandet, sier Vidar Ose, rådgiver for strategi og mobilitet.

Han påpeker at det noen ganger tar tid å få tak i mannskap.

Folk på Sandøya utenfor Porsgrunn er utålmodige, sier Margunn Haugland i vellaget. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Overrasket

Ose i Agder fylkeskommune tror ingen har tatt høyde for høyvann.

– Hvordan er det mulig at den nye ferga ikke passer til kaia?

– Jeg har ikke noen spesielle tanker rundt det, men jeg ble overrasket, sier Ose.

Han legger ansvaret på selskapet Boreal, som drifter ferga.

– Vi har gitt Boreal beskjed om at de må ordne opp. Jeg vet ikke hva som skal til, men de jobber med saken, sier Ose.

Fylkeskommunen har foreløpig ikke vurdert sanksjoner mot Boreal.

– Vi prøver å undersøke hvilke tilpasninger som kan gjøres, sier Jon Kristian Fadnes på vegne av Boreal.

Han sier vannstanden de siste dagene har vært 70-80 cm over normalen, og at det gir stort utslag på korte fergebroer.

– Når kan man forvente at utfordringene er løst?

– Det er for tidlig å si noe om. Det må vi se når vi har fått undersøkt nærmere utover dagen og kvelden, sier han.

– Heng på dem som en klegg

Margunn Haugland i vellaget på Sandøya utenfor Porsgrunn advarer øyboerne på Hidra om at det kan ta lang tid før ferga er tilbake.

– Jeg misunner dem ikke den reisen de skal ut på nå, sier hun.

Der skulle elferga vært i drift for over et halvt år siden.

Haugland har et tips til sørlendingene som tar opp kampen med fergeselskap og myndigheter.

– Heng på dem som en klegg.