Ny el-ferge til 80 millioner kan ikke brukes: – Pinlig

Fergen ble kjøpt inn for å gi et bedre fergetilbud mellom øyene i Porsgrunn-skjærgården.

Vedtaket i kommunestyret ble gjort i 2019 og fergen var på plass i juni i år, men har aldri forlatt kaia på fastlandet i Bamble kommune.

Fergeleiet i Porsgrunn må oppgraderes før det kan ta imot den nye fergen.

Får kritikk

– Det har levd sitt eget liv, sier leder av kontrollutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Petter Berg.

Styret i selskapet, kommunen og fylkeskommunen har ikke snakket med hverandre og skyldt på hverandre. De har ikke hatt kontroll på prosjektet, ifølge Berg, som viser til en kritisk rapport fra Vestfold og Telemark revisjon.

– Det kritiske er at befolkningen ikke får det tilbudet de har krav på. Det er sjeldent at ansvarsforholdene er så lite definert, sier Berg.

KRITISK: Leder av kontrollutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Petter Berg. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Berg har tidligere vært ordfører i Tønsberg i ti år og mener vegloven er klar. Kommunen må ta ansvar for at det ikke er planlagt et fergeanløp der, samtidig som de har brukt 80 millioner kroner på ny ferge.

Også i rapporten får kommunen kritikk;

«Oppgradering av landfast infrastruktur burde ha vært bedre utredet før beslutningen om å kjøpe ny ferge ble tatt. Da ville fylkesting og bystyre ha hatt et bedre grunnlag for å vurdere de samlede økonomiske konsekvenser av å investere i ny ferge»

– Hvor mye en havn koster å få på plass, skulle vært avklart for lengst. Jeg har sjeldent sett en så kritisk rapport, mener Berg.

– Frustrerende

Naboene på Sandøya lurer nå fælt på når de kan bruke ferga.

– Det oppleves ganske frustrerendes. Vi har ingen tidsperspektiv på når vi kan begynne å bruke den. Kan de ikke bare bestemme seg for noe, sier nestleder i vellaget Margun Haugland oppgitt.

UTÅLMODIG: Vellagsleder Margun Haugland lurer på når den nye fergen kan brukes. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Dagens ferge, som frakter øyboerne på Sandøya til fastlandet i Brevik, er fra 60-tallet. Ifølge Haugland hender det at dagens ferge er ute av drift.

GAMMEL: Fergen som nå er i drift. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Pinlig

Rådmann Rose-Marie Christiansen i Porsgrunn kommune sier saken er pinlig.

– Det er mye vi kan ta selvkritikk på i denne saken. Det har vært for dårlig kommunikasjon mellom fergeselskapet og Porsgrunn kommune. Det sier jo også kontrollutvalget.

Da arbeidet om å bygge ny kai ble lagt på ut på anbud, kom det bare inn ett tilbud på 150 millioner kroner.

SELVKRITIKK: Rådmann Rose-Marie Christiansen i Porsgrunn sier det har vært dårlig kommunikasjon mellom kommunen og fergeselskapet. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Det synes Christiansen er for mye penger, og håper på en mer realistisk sum.

– Vi går ut på anbud nå i desember og regner med at kontrakt er skrevet i løpet av februar. Da håper jeg vi har ferdigbygde kaier i løpet av neste år. Vi var nødt til å gå ut med et nytt anbud. Siden vi ikke kunne akseptere det tilbudet som kom, sier rådmannen.