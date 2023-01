– Jeg vil si til alle menn som ikke har turt å ta steget. Du viser ikke svakhet ved å ta kontakt. Du viser styrke, sier Tom Rune Thorvaldsen (57).

For snart to år siden ble livet hans snudd på hodet.

Sønnen Tommy ble bare 26 år da han døde av hjertesvikt februar 2021. – Da ble livet på et øyeblikk snudd på hodet. Det ble svart, og starten på en lang reise, sier Tom Rune. – Jeg får ikke sønnen min tilbake, så jeg må lære å leve livet ut i fra det. Men det er ikke enkelt.

Menn som Tom Rune søker i mye mindre grad psykisk helsehjelp når de trenger det.

– Jeg er fra en aldersgruppe som er vant til at menn ikke griner, men så gjør vi jo det, sier 57-åringen.

Men på et nytt lavterskeltilbud i Kristiansand opplever de at flere menn kommer for å få hjelp.

«Drop-in Livsmestring» er et kommunalt gratistilbud der du ikke trenger å gjøre annet enn å dukke opp.

Akkurat som drop-in tilbudet man har hos frisøren. Sette seg ned i sofaen og vente på en ledig time.

Tilbud fra 25 år og oppover Drop-in Livsmestring er et lavterskeltilbud for alle som har utfordringer med å mestre hverdagen. Små og store utfordringer Man kan snakke om psykisk helse, belastninger, ensomhet, sorg, livsmestring og livskriser. Det trengs ikke henvisning. Møter to samtalepartnere Man møter opp eller ringer i åpningstiden. Her bistår samtalepartnerne for å finne best mulig tiltak for den som kommer.

– Nesten halvparten av de som bruker tilbudet her er menn, sier Svein Emil Olstad, Tom Runes samtalepartner i dag.

Olstad og resten av drop-in teamet i Kristiansand kommune har de siste to årene fått nærmere 3000 henvendelser hvert år. De har gjennomført samtaler både fysisk og over telefon.

Skjemavelde

Tradisjonelt må man skrive søknad til kommunen før man blir vurdert for psykisk helsehjelp.

Flere skjemaer, henvisning fra fastlege og lang ventetid stopper mange fra å oppsøke hjelp.

Tanken med lavterskeltilbudet er at man skal kunne få hjelp når man selv har behov. Uten et eneste skjema, eller at andre skal vurdere deg som «syk nok».

– Vi ser at menn oppsøker dette tilbudet nettopp fordi det er mye mer tilgjengelig, sier avdelingsleder for tilbudet, Monica Caroline Fronth.

Hun forteller at flere kommuner har tatt kontakt for å lære mer om ordningen.

Det er plass til både smil og alvor når Tom Rune Thorvaldsen sitter i samtale med Monica Caroline Fronth og Svein Emil Olstad. Foto: Mairi Macdonald

For Tom Rune var terskelen for å oppsøke et såkalt lavterskeltilbud allerede høy.

– I starten var jeg for skral til å komme meg dit. Men da jeg etter hvert fikk oppsøkt tilbudet så passet det meg godt. Slike tilbud kan ikke ha lav nok terskel.

Han likte at han kunne dukke opp når han trengte noen å snakke med.

– Sorgen følger ikke klokka. Når den psykiske helsa svikter har du ikke oversikt over hva som møter deg om morgenen.

Turer i skogen der han kun trenger å konsentrere seg om å gå har hjulpet Tom Rune i sorgen. Foto: Mairi Macdonald

Gleder fagfolkene

Tall fra Folkehelserapporten i 2021 viser at 15 prosent av alle menn var i kontakt med primærhelsetjenesten for psykiske symptomer og plager i 2020. Tilsvarende tall for kvinner var 22 prosent.

Resultatene fra Kristiansand gleder fagfolkene.

– Dette er et høyere tall enn det man kan forvente når man ser på hvor mange menn som bruker helsetjenestene generelt. Disse tallene høres veldig positive ut, sier forsker og psykiater Martin Steen Tesli ved Folkehelseinstituttet.

Martin Steen Tesli tror lavterskeltilbud som drop-in tilbudet i Kristiansand kan hjelpe å få flere menn til å ta kontakt når de har utfordringer med psykisk helse. Foto: Eigil Korsager / Vigmostad & Bjørke

Slike lavterskeltilbud avlaster også en pressa fastlegetjeneste.

– Med andre tilbud krever det ofte mange timer for å kartlegge hvor mye hjelp de egentlig trenger, men her tar kommunen mye av kartleggingen for oss, sier fastlege Ida Berg Storaker ved Gimle legesenter.

Fastlege Ida Berg Storaker tror slike lavterskeltilbud forebygger mye. Foto: Mairi Macdonald / NRK

NRK har snakket med flere fagfolk som håper det fremover kan bli flere lignende lavterskeltilbud også ellers i landet.

Tom Runes samtalepartner, Svein Emil, syntes det er svært givende å jobbe et sted hvor de treffer en målgruppe som er vanskelig å nå.

– Det er veldig flott, fordi tradisjonelt vet vi at menn har en høyere terskel for å oppsøke hjelp når man har det vanskelig psykisk. Når de først kommer så har de veldig ofte sterke historier, og det er snakk om liv og død noen ganger.

Svein Emil Olstad møter stadig flere menn på drop-in tilbudet. Mange av dem er menn midt i livet. Foto: Mairi Macdonald / NRK

Tatoverte seg til ære for sønnen

Minnene og sorgen over Tommys død har blitt lettere å bære fordi han turte å oppsøke hjelp.

– Jeg er ikke en typisk mann som tar tatoveringer, men denne måtte jeg bare ta, sier Tom Rune.

Han bretter opp skjorteermet og viser frem en tatovering av et hjerte som sønnen Tommy tegnet til faren da han gikk i 6. klasse.

– Nå er han med meg hele tida.

– Navnet som er tatovert tok jeg fra en lapp han skrev til meg på det som ble vår siste hyttetur sammen, sier Tom Rune. Foto: Mairi Macdonald / NRK