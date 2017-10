Disse er rikest på Sørlandet

Rannfrid Rasmussen fra Kristiansand er rikest på Sørlandet med en formue på over tre milliarder kroner. Dag Rasmussen er nummer to på listen med 2,37 milliarder, men Einar Aas fra Grimstad er nummer tre med en formue på 2,17 milliarder kroner. Se listen over landets hundre rikeste.