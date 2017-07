Per-Olav Skutle er sørlandets største agurkprodusent. Foto: Odd Rømteland / NRK

Sommeren er kjent for å være en nyhetsfattig tid. Mediene preges av mer eller mindre uviktige nyheter som at sola er på vei eller at myggen biter i år også.

Begrepet «agurknytt» kommer visstnok av at avisene i tidligere år stort sett skrev om grønnsakprisene hos torghandlerne, som for eksempel prisen på en agurk.

Her i drivhusene på Spangereid dyrkes det flere hundre tonn agurker. Foto: Odd Rømteland / NRK

Men parallelt med at norske medier går inn i det som heter agurktiden, gjør produsenter og salgsledd av agurker det samme.

Per-Olav Skutle er den største agurkprodusenten i vår landsdel, men agurkkonge vil han ikke kalle seg.

– Nei, det vil jeg ikke kalle meg. Det er ikke så mange agurkprodusenter på Sørlandet, men jeg er jo den største, sier Skutle.

Dyrker agurker på høygir

Agurk er en våre mest brukte grønnsaker. Foto: Odd Rømteland / NRK

Agurksesongen er i gang med fullt trøkk. På agurk-gartneriet til familien Skutle i Lindesnes, går det nå på høygir,

– Juni er god måned med gode lysforhold for agurkdyrking. Da kan vi daglig høste ca. 15000 agurker.

Totalt har han 16000 agurkplanter. De yter maksimalt når gradestokken i drivhuset viser temperaturer vi kan drømme om å oppleve ute i sommer, og dagene er lyse og lange.

Det går unna når agurker kommer på løpende bånd. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Da skjer det noe hele tiden, og det er en interessant produksjon som en må følge nøye med på hele veien. Inne i et veksthus med 27–28 grader skjer det mye. Agurk er en plante som responderer godt på varme og lys, sier Skutle.

Totalt produserer han ca. 400 tonn agurker i året – dvs. i overkant 1 million agurker.

Tre generasjoner i sving

I høysesongen har Per-Olav Skutle flere innleide arbeidere, men det aller meste gjøres av familien selv. Tre generasjoner Skutle er i full sving når agurktida er på sitt mest intense.

Håvard Skutle jobber intenst med sortering og pakking. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Det er meg, min sønn og kona som normalt jobber her – og barnebarnet mitt har sommerjobb her, sier Per-Olav Skutle.

Å plukke, sortere og pakke agurker er en gøy sommerjobb ifølge barnebarnet.

– Veldig gøy, men det er også veldig hektisk nå, sier barnebarnet Håvard.