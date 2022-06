– Det var skremmende. Vi ble jo faktisk truet på livet.

Det sier Vibeche Hæstad. Hun er assisterende butikksjef på Europris i Vennesla.

Da hun for noen dager siden tok to gutter i å stjele, eskalerte situasjonen raskt.

Guttene ringte til kameratene sine, og kort tid etter hadde det dukket opp mellom 10 og 15 ungdommer som yppet til bråk, forteller hun.

Hæstad sier at dette er et problem som gjelder flere steder i sørlandsbygda.

– Dette er et omfattende problem i Vennesla. Nå må politikere, politi, ungdomsarbeidere og skolen på banen.

SLÅR ANSATT: En video NRK har fått tilgang til viser hendelsene som utspilte seg i foajeen etter at ungdommene ble vist ut av kinosalen. Du trenger javascript for å se video. SLÅR ANSATT: En video NRK har fått tilgang til viser hendelsene som utspilte seg i foajeen etter at ungdommene ble vist ut av kinosalen.

Politiet må synliggjøres

I forrige uke skrev NRK om ungdommer som slo og truet kinoansatte i Vennesla. Den siste tiden har det vært flere episoder i Vennesla med ungdomsbråk.

Politistasjonssjef ved Vennesla og Iveland politistasjon, Frode Forslund, sier det gjelder en kjerne med ungdommer i ungdomsskolealder.

– Det er ungdommer som nå trenger oppfølging og som trenger å bli utfordret på årsaker. Det tror jeg er helt nødvendig.

Han kan ikke gi konkrete tall på hvor mange ulike episoder Vennesla har hatt den siste tiden, men han sier at det har vært en økning de siste ukene.

– Vi ønsker at politiet fremover skal være enda mer synlig og til stede i en del aktuelle områder i Vennesla.

Nå skal det iverksettes tiltak.

Politistasjonssjef sier at politiet er jevnlig i kontakt med sine samarbeidspartnere for å finne frem til gode løsninger i fellesskap. De har også et godt samarbeid med foreldre som er inkludert i å utarbeide tiltak Foto: Ada Bjøranger / NRK

Har dannet en gjeng

Ordfører i Vennesla kommune, Nils Olav Larsen, sier at dette ikke er en ønsket situasjon.

– Det er en del ungdommer som har dannet en gjeng, og dette får oppmerksomhet. Da er det lett at det eskalerer når de har en heiagjeng på siden, sier han.

Ordføreren sier at de kommer til å sette inn ressurser for å kartlegge, og ta hånd om de ungdommene det gjelder. Da vil både politiet, SLT-tjenesten og skolevesenet bli involvert. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg tror at det er viktig at familier engasjerer seg, og at dette blir et tema rundt middagsbordet, sier ordføreren.

Enkelte av ungdommene er elever på Vennesla ungdomsskole. Rektor Dag Stian Tallaksen sier at det som skjer i kommunen er bekymringsfullt og at det snakkes om på skolen.

– Det er viktig at skole, foreldre og fritidstilbud må være med å koordinere innsatsen for å snu siste tids utvikling.

Han sier videre at skolens ansatte ikke er upåvirket av det som skjer, men at de voksne som jobber tettest på de aktuelle elevene kjenner dem godt og håndterer situasjonen på en god måte.

Tilbake på Europris i Vennesla sier assisterende butikksjef Hæstad at selv om det var en skremmende hendelse, opplever hun å bli godt ivaretatt av kjeden, og forteller at de nå er ekstra bemannet.