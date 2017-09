Biodrivstoffproduksjon i Åmli

Biozin Holding AS planlegger et anlegg for produksjon av biodrivstoff på Jordøya i Åmli. Biprodukter fra skogbruk og treindustri vil være råstoff. Prosjektutviklingen finansieres innledningsvis av Preem AB og Bergene Holm AS med 25 millioner kroner.