– Konsekvensen kan være at barns rettssikkerhet blir dårligere. De blir ikke hørt, sier Anne-Lise Farstad.

Hun er leder av Statens barnehus i Kristiansand.

Barnehus finnes over hele landet og er et tilbud for barn og unge som kan ha vært utsatt for vold eller overgrep.

Blant annet gjennomfører de tilrettelagte avhør av barn.

Men på landsbasis har det de siste årene vært langt færre slike avhør.

– Jeg tror færre saker ville blitt henlagt, og at oppklaringsprosenten ville blitt større hvis det ble gjennomført flere tilrettelagte avhør av barn, sier Farstad.

Et av flere venterom på Barnehuset i Kristiansand. På barnehuset kan også barna få en rettsmedisinsk undersøkelse. Det som blir sagt i avhørsrommene filmes og kan senere brukes i retten. Barnet blir fortalt at samtalen filmes på forhånd. Alle venterommene er utstyrt med mange leker. Barnehuset i Kristiansand kan også undersøke tennene til barn.

Tilrettelagte avhør Et tilrettelagt avhør innebærer at man foretar det politiet kaller for et bevisopptak mens barnet avhøres. Barnet får fortelle om hva det har opplevd, i trygge rammer, på et barnehus. Der barnet også er omgitt av rådgivere, psykologer og annet personell som ivaretar dem både før, under og etter det tilrettelagte avhøret. Det blir gjort opptak av samtalen til senere dersom det blir en rettssak og aktuelt å vise fram opptaket.

Lever videre med vold

Antall tilrettelagte avhør av barn under 6 år har hatt en samlet nedgang på 30 prosent siden 2017, viser tall fra Statens barnehus.

– Man risikerer at barn som lever med vold i nære relasjoner blir værende og ikke får hjelp, sier etterforskningsleder ved Troms politidistrikt, Ståle Luther.

Han har etterforsket seksuelle overgrep i mange år, og har vært medlem av både barnevoldsutvalget og voldtektsutvalget.

Luthers erfaring er at det ikke satses like mye på barnevoldsfeltet som det hevdes.

Han trekker en sammenheng mellom en svak oppklaringsprosent i saker om vold i nære relasjoner og et svekket fagmiljø.

– Man må stoppe utviklingen hvor fagmiljøene svekkes, og sørge for at hele feltet har nok ressurser slik at vi kan gjøre den jobben samfunnet forventer, sier Luther.

Luther har etterforsket seksuelle overgrep i mange år, og er bekymret for nedgangen av tilrettelagte avhør. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Ifølge Luthe blir spesialenheter som jobber med de tyngste familievoldssakene og seksuallovbruddssakene oppløst og sendt ut i geografiske driftsenheter i stedet.

Justisdepartementet har ikke svart på NRKs henvendelser.

Tilrettelagte avhør av barn under seks år i 2023, 2019 og 2017 2023: 749 tilrettelagte avhør 2019: 945 tilrettelagte avhør 2017: 1099 tilrettelagte avhør Nedgang Tallene viser at tilrettelagte avhør av barn under seks år har gått ned 20,74 prosent mellom 2023 og 2019. Nedgangen er enda større mellom 2023 og 2017. Da har det blitt gjort 31,85 prosent færre tilrettelagte avhør av barn under seks år. Tallene er hentet fra Statens barnehus. Hva er et tilrettelagt avhør? Et tilrettelagt avhør innebærer at man foretar det politiet kaller for et bevisopptak mens barnet avhøres. Barnet får fortelle om hva det har opplevd, i trygge rammer, på et barnehus. Det blir gjort opptak av samtalen til senere dersom det blir en rettssak og aktuelt å vise fram opptaket.

Ønsker endret lovverk

Endre Bendixen er juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse i Grimstad.

Han deler Luthers bekymring, og mener lovverket ikke er tydelig nok.

– Det er saker der du kan ha, og saker der du skal ha tilrettelagt avhør. Vi mener lovene må skrives om, slik at det er flere tilfeller der barna må til tilrettelagt avhør.

Bendixen mener det er viktig med et regelverk der flere barn skal til barnehusene for å få tilrettelagt avhør og medisinske undersøkelser, før sakene kan henlegges.

– Når du har «kan-bestemmelser», så handler det mye om politiets ressurser, sakstrykk og tid, sier Bendixen.

Endre Bendixen leser fra Barnas Havarikommisjon, som forteller hvilke konsekvenser det har hvis barn ikke blir hørt. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Det er straffeprosessloven paragraf 239 Bendixen ønsker endringer i. Loven omfatter hvem og når man har krav på tilrettelagt avhør.

Regionale forskjeller

Både Farstad fra barnehuset i Kristiansand, Luther fra politiet i Tromsø og Bendixsen fra stiftelsen i Grimstad understreker at det er store regionale forskjeller.

– Noen er flinke til å bruke tannhelseundersøkelse. Noen er flinke til å bruke medisinske undersøkelser. Andre gjør det ikke, sier Endre Bendixen.

Han sier slike undersøkelser er viktig for å kunne avdekke forskjellige typer vold og overgrep, og at kvaliteten på barnehusene derfor bør heves til det som er beste praksis i dag.

– Det er utrolig viktig at rettssikkerheten til barna ikke er avhengig av hvor de bor. Derfor må lovverket være likt, og det må følges likt, sier Bendixen.

Barnas Havarikommisjon for 2024 belyser viktige forhold rundt vold mot de minste barna. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Oversikt over tilrettelagte avhør av barn under seks år i år 2023, 2019 og 2017 Barnehus 2023 2019 2017 Kristiansand: 29 86 76 Hamar: 67 50 57 Ålesund: 29 88 66 Bodø: 30 72 80 Oslo: 177 131 222 Stavanger: 38 71 124 Sandefjord: 110 89 144 Tromsø: 45 94 53 Trondheim: 44 34 48 Bergen: 79 97 118 Moss: 101 133 111 Total: 749 945 1099 Tallene viser at tilrettelagte avhør av barn under seks år har gått ned 20,74 prosent mellom 2023 og 2019. Nedgangen er enda større mellom 2023 og 2017. Da har det blitt gjort 31,85 prosent færre tilrettelagte avhør av barn under seks år. Tallene er hentet fra Statens barnehus.

Bekymret

- Vi ser med bekymring på at antall avhør på barnehusene går ned, sier statssekretær Hans Petter Aasen (Sp) i Justis- og

beredskapsdepartementet.

Regjeringen har, som et tiltak, tidligere varslet vil legge til rette for at det skal etableres flere underavdelinger av barnehusene på steder.

- I dag har mange lang reisevei og dette er en belastning for barna, sier han.

Godt å fortelle

Tilbake på Barnehuset i Kristiansand forteller Anne-Lise Farstad at mange barn synes det er godt å få snakket med noen.

– Vi opplever at mange barn sier det er godt å få fortalt hva de har opplevd. De skal ha en mulighet til å kunne fortelle hva de har blitt utsatt for.

Hun understreker likevel at ikke alle barn kan eller skal avhøres, for eksempel om de er for små.

Det er også frivillig for barn å avhøres eller sjekkes av lege, ifølge Farstad.

Likevel håper hun at flere blir sendt til barnehusene for tilrettelagte avhør.

– Konsekvensen er dårligere rettssikkerhet. Det at barn ikke blir hørt, og kanskje føler at de ikke blir trodd.

Det er ofte mange pauser mellom avhørene hvor barnet kan være på et pauserom å leke. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK