– Da jeg gikk inn i konteineren luktet det veldig. Det kan for eksempel være giftig maling, sier tolloverinspektør Per Otto Smithsen.

Den 29. og 30. april oppdaget Tollregion Sør-Norge 2000 kilo falske leker som var innført til landet. De kom i en konteiner fra Filippinene sammen med blant annet lamper og pyntefigurer.

Falske Frost-dukker og andre Disney-leker var noe av det som dukket opp da konteineren ble åpnet.

– Det er ikke lett for «vanlige» folk å avsløre dette. Vi ble skeptiske da vi så at CE-merkingen sto altfor tett sammen, sier Smithsen.

Han viser fram en av figurene og forklarer:

– På dette produktet står det bare «Made in China». Det står ikke noe om Disney eller importør. Det bør i alle fall være et Disney-merke her.

Tollvesenet brukte til sammen syv dagsverk på å sjekke, sortere og registrere varene som ble tilbakeholdt.

På dette produktet står bokstavene CE veldig tett. Da blir tolletaten mistenksomme. Foto: Asbjørn Berge / NRK

Tollvesenet: – Han gikk på en bommert

Vedkommende som har importert lekene vil ikke få noen straff.

Dette fordi rettighetshaver, for eksempel Disney, som regel er fornøyd hvis de bare kan få det ut av markedet. Tolletaten fungerer bare som et bindeledd.

I Norge er det lovlig for privatpersoner å importere leker så lenge du ikke videreselger dem.

I dette tilfellet er det første gang bestiller opplever noe sånt. Han forteller at han har gått på en bommert og har lovt å ikke ta inn slike varer mer.

Vedkommende har bedt om at varene destrueres, opplyser Smithsen.

Tolloverinspektør Per Otto Smithsen ønsker et strengere regelverk i Norge. Foto: Asbjørn Berge / NRK

Ikke ulovlig i Norge

Dere er ikke redde for at folk spekulerer i dette når det verste som kan skje er at varene blir beslaglagt?

– Vi ønsker at regelverket i Norge skal bli endret. Danmark har strengere lover enn oss når det gjelder import av falske varer til privatpersoner. Der blir bestiller straffeforfulgt.

Smithsen forklarer at det ofte er vanskelig å vite om varer er til privat bruk eller ikke, men i dette beslaget er det ingen tvil.

– Her er mengden så stor at det er ment for videresalg, sier han.

Tollinspektøren opplyser at dersom personen som hadde bestilt varene hadde vært en gjenganger, kunne det ha blitt gitt en annen reaksjon.

De beslaglagte lekene går lett i stykker, men ser solide ut. Foto: Asbjørn Berge / NRK

Miljødirektoratet: – Vi blir bekymret

Seksjonsleder for produkttilsyn i Miljødirektoratet, Mathieu Veulemans, er glad for at forbudte varer blir oppdaget i kontrollene.

– Barn er en sårbar gruppe og derfor er bruken av kjemiske stoffer strengt regulert til bruk i leketøy. Vi blir bekymret i slike saker når vi hører at det blir funnet stoffer som er i strid med regelverket, sier han til NRK.

Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet er bekymret over funnet av leker som kan være skadelig for helse og miljøet.

Veulemans oppfordrer forbrukere til å sjekke opprinnelsen til produsent og importør, i tillegg til det nevnte CE-merket.

– Disse stoffene er forbudte fordi de kan ha helse- og miljøfarlige konsekvenser. Denne saken viser at kontroller er viktig, og at de som produserer og importerer dette risikerer å bli tatt, avslutter han.