– Det er forfriskende, men på samme tid veldig varmt, sier Alice Bore etter sitt første bad på Nidelv camping i Arendal.

Hun og samboeren Gisle Momrak tok campingvognen med på slep fra Stavanger, og har startet ferien på Sørlandet.

– Vi trenger ikke reise til Syden når det er sånn. Jeg har aldri før opplevd det så varmt i sjøen så tidlig i Norge.

Og hun er inne på noe.

På de aller fleste badestedene på Sørlandet er vanntemperaturen godt over 20 grader.

Det er nokså sjelden på denne tiden av året, kan forsker Jon Albertsen ved Havforskningsinstituttet bekrefte.

Samboerne Alice Bore og Gisle Momrak bor i Stavanger og har startet campingferien langs sørlandskysten. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Steget raskt

Ved Havforskningsinstituttets lokaler i Flødevigen i Arendal startet de å måle vanntemperaturer i 1919.

Oseanograf Albertsen forteller at juni har eksplodert når det gjelder temperaturen i lufta og at sjøtemperaturen har fulgt etter.

– Det er veldig varmt i overflatevannet på Sørlandet i forhold til hva som har vært vanlig de siste hundre forsomrene.

Det kan bli temperaturrekorder i vannet dersom været holder seg fremover, sier havforsker Jan Albertsen. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Det er noen enkelte år som kan «matche» årets temperatur, men det er veldig få som har vært så varme så tidlig.

Og gradene har steget raskt siden slutten av mai.

– Sjøtemperaturen har økt med over 10 grader på kun to til tre uker, sier Albertsen.

Foreløpig ligger vi noe bak rekordåret 2018, men den gangen var juli kald.

– Hvis det fine været fortsetter, kan det bli rekordår.

Unik måling

Nasjonalt er måling av sjøtemperatur på Flødevigen utenfor Arendal unik ettersom den er målt hver dag siden 1919.

Havforskningsinstituttet måler også langs kysten fra Lista i sør, til Ingøy i Finnmark, men på disse stedene registreres sjøtemperaturen manuelt hver 14. dag.

Dataflyten er derfor litt treg til å si noe om årets junisommer i forhold til historiske målinger, forklarer Albertsen.

– Ryktene sier at badetemperaturen i Bergen er nesten like høy som på Sørlandet, så da kan man nok si at det er godt over det som er normalt for den landsdelen.

Også østover i landet ligger vannet i overflaten på over 20 grader mange steder.

Han oppfordrer alle som skal ut og bade og er nysgjerrige på hvor varmt det er i vannet, å sjekke ut havvarsel.no. Her får man kart med badetemperaturer og todagersvarsel.

Mange har hoppet i havet i juni. Foto: Miriam Grov / NRK

Flere badegjester

På Kristiansand feriesenter på Dvergsnes har de merket at varmt vær og vann tiltrekker seg flere badegjester enn normalt.

– Vi har vel aldri hatt så mange som kommer og bader så tidlig i sesongen og vi ser at ungene ligger lenge ute i vannet og koser seg, sier daglig leder Kristin Oterholt Vårdal.

Men det er ikke bare de minste som nyter det friske vannet i sør.

– Folk som ikke pleier å bade finner plutselig ut at det er veldig deilig.

Kristin Oterholt Vårdal sier de merker at badegjestene er flere enn normalt så tidlig i juni. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Campinggjest på Nidelv camping i Arendal Alice Bore, pleier ikke være en badenymfe, men også hun kan ta seg ekstra lange dukkerter nå.

– Jeg er egentlig litt redd for å gå uti, men nå gjør jeg det uten å tenke over det, sier hun.