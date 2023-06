CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

Varslene fra ECMWF for de neste seks ukene viser at det meste av Europa kan vente seg en sommer som er varmere enn normalt.

Særlig gjelder dette for de sørlige deler av Norden samt for Storbritannia. Varslene viser at temperaturene frem til 31. juli hver eneste uke vil ligge over det normale.

– Å spå været seks uker frem i tid blir nesten som å gjette. To til tre uker frem i tid har vi bedre oversikt over det store bildet, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Selv om prognosene viser at det i ukene fremover fortsatt vil være varmere enn normalt, melder Walløe at varmen vil avta noe.

– Allerede neste uke vil temperaturen falle noe og vil komme nærmere normalen, selv om vi fortsatt vil være på den varme siden, sier han.

Ifølge Walløe ser det ikke ut som at juli vil bli like tørr som mai og juni har vært.

Om sommeren gir høytrykk i Norge normalt varmt og tørt vær.

Kartene fra ECMWF viser at det i uken 10.–17 juli vil være et høytrykk over store deler av Nord-Europa. Foto: Skjermbilde / ECMWF

Større skogbrannfare

ECMWF er en internasjonal værorganisasjon der Norge er partner. De legger frem mellomlange varsler for været de neste seks ukene.

– Usikkerheten øker jo lenger frem vi går, sier klimaforsker Reidun Gangstø ved Meteorologisk institutt.

Hun sier at vi kan vente oss at skogbrannfaren kommer til å vedvare en stund på tross av nedbørsmengdene som har kommet i Sør-Norge det siste døgnet.

Kart fra Xgeo viser hvilket områder i Sør-Norge som er tørkerammet. Rødt er tørkerammede områder, mens gult er der det er tørrere enn normalt. Foto: Skjermbilde / XGEO

Tørke på Østlandet

Tørkekartet til Xgeo viser tydelig at det er Østlandet som har mest tørke. Store områder av landsdelen er farget rødt, den nest kraftigste graden av tørke.

– Det er spesielt Østlandet som har merket det. Særlig siden det var veldig lite nedbør der allerede i mai, sier Gangstø.

Grunnet varmen den siste tiden, forklarer Gangstø at tørken også har spredt seg til andre deler av landet.

Hun har sammenlignet årets sommer så langt med tørkesommerne 2018. Den var ekstrem.

I en rapport beskrev Meteorologisk institutt sommeren 2018 som den mest ekstreme skogbrannsommeren i Norge noensinne.

Den høye fordampningen og den nedbørfattige våren gjorde at jord og bekker tørket ut og at grunnvannstanden og vannføringen ble rekordlav. Jordbruket ble hardt rammet, særlig fordi tørken startet allerede i mai.

– Det spesielle med tørken i 2018 var at den dekket veldig store områder. Hele landet var rammet. Det som er av tørke nå er mye mer lokalt, sier Gangstø.

33 dager med lite nedbør

– Tørken i 2018 var mer intens. På dette tidspunktet var det i 2018 lav grunnvannstand. Det var mange steder ekstremt lite vann i jorden og vi er ikke der i dag. sier klimaforsker Reidun Gangstø. Foto: Mai-Linn Finstad

– I Oslo har vi hatt 33 dager med lite nedbør i Oslo nå, sier Gangstø. Det begynner å bli en svært lang periode.

Det har også vært svært varmt den siste tiden, og mange værstasjoner har ifølge Gangstø vist hetebølge. Det er uvanlig så tidlig på året.

– Flere steder på Østlandet og langs kyste nedover Sørlandet er det nå mindre vann i jorda enn det var på samme tid i 2018, sier hun.

Ikke våtere sommere

«Varmere, våtere og villere» er kjent som klimaforskernes kortversjon av hva den globale oppvarmingen vil føre til for Norge.

Gangstø sier at selv om det gjelder for Norge som helhet, er ikke bildet så enkelt.

– For Sørøst-Norge regner vi ikke med at det blir mer nedbør om sommeren fremover. Så det kan øke faren for tørkeperioder, sier hun.

Samtidig er det klart at klimaendringene gjør at vi får høyere temperaturer. De gjør at de gangene det er lite nedbør vil vi få økt risiko for tørkene.

Selv om det vil være variasjoner fra år til år fremover, ser Gangstø klart at hva vi må regne med i årene som kommer.

– Det som skjer nå er et eksempel på noe vi må være forberedt på at vil komme oftere i fremtiden, sier Reidun Gangstø.