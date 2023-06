Meteorologane erklærer «uvanleg tidleg» heitebølge

mann-i-vann (2 av 1) Tom Perez er fra Stavanger , men bor i Kristiansand. Han nyter en stille stund i sjøen ved Bystranda i Kristiansand. - Det er ufattelig deilig! Det er trist for verden at klima blir som dette, men for oss nordmenn er det jo fantastisk. Det blir veldig varmt på natta men jeg jobber lange dager så jeg får sove uansett.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK