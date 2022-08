– Noen steder i USA er det 30.000 krabber av denne typen på én kvadratmeter. Den er svært konkurransedyktig og kan konkurrere med våre krabber om mat og territorium, sier Vivian Husa.

Havforskeren snakker om den asiatiske strandkrabben som tirsdag ble funnet for første gang her til lands.

En barnehage på tur fant den i et naturreservat i Spangereid i Lindesnes kommune.

Husa sier krabben har et stort invasjonspotensial. Ifølge henne legger den 50.000 egg. Larvene sprer seg effektivt med strømmen.

I områder hvor den slår seg ned kan den ha stor påvirkning på annet liv i fjæra.

– Den spiser blant annet mye yngel av strandsnegler, blåskjell og akkar. Hvis den blir veldig tallrik kan den ha en stor effekt på fjæresamfunn, sier Husa.

Det var i dette området, Kjerkevågen naturreservat i Spangereid, at krabben ble funnet tirsdag denne uka. Foto: Kjetil Windsland

– Den var tøff!

Krabben ble funnet av Kjetil Windsland som jobber i Spangereid naturbarnehage. Barnehagen var ute for å jakte krabber da krabaten fra Stillehavet dukket opp under en stein.

Windsland skjønte kjapt at dette var en krabbe han aldri hadde sett før.

– Formen på hodet var mer firkanta og klørne var mer solide. Fargen på beina var også annerledes, sier han.

Etter å ha vist den til barna og fått responsen «Den var tøff!», la de den i en bøtte. Før de gikk hjem kastet de den på sjøen igjen sammen med de andre krabbene.

En kollega mente det var en såkalt penselkrabbe og tok bilde av den.

Først senere samme dag skjønte de via Facebook-siden til Havforskningsinstituttet at krabben var enda mer spesiell enn de hadde trodd.

Fagarbeider i naturbarnehagen Kjetil Windsland sier at de dro tilbake for å lete etter krabben dagen etter, men da så de ikke snurten av den. Foto: Privat

Ber folk ta bilder

Havforsker Husa forteller at hun måtte se svært nøye på bildet for å fastslå arten.

– Den er veldig lik penselkrabben og er jo ikke registrert i Norge før.

Hun forteller at den asiatiske strandkrabben kom til Europa i 1999. Etter å ha ankommet Frankrike spredde den seg oppover og nedover kysten av Europa.

– Vi har nok ventet på denne dessverre, da den tidligere har vært påvist langs hele vestkysten av Sverige.

Hva skal folk som oppdager den gjøre?

– De bør ta et godt bilde av den både fra oversiden og undersiden. Bildet kan sendes til oss via Dugnad for havet. Folk må gjerne ta vare på krabben til de har fått et svar fra oss.

Havforsker Vivian Husa ved Havforskningsinstituttet forteller at den asiatiske strandkrabben likner på vår egen, men at den er litt mindre og har et firkantet skall med tre prikker på sidene. Foto: Kjetil Windsland / NTB

Legger ut teiner

Windsland i naturbarnehagen forteller at Husa nå skal utstyre dem med krabbeteiner.

Hun kommer deretter på besøk for å gjøre undersøkelser og trekke teinene med dem.

– Vi skulle jo tatt vare på krabben, men det visste vi ikke da. Nå er krabber et hett tema i barnehagen og noe vi skal fokusere på framover!