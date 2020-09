Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi vet det er inngripende tiltak, men ser at det er helt nødvendig, sier ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli (Ap).

Smitteutbruddet i Arendal er ute av kontroll.

Klokken 18.30 torsdag kveld opplyser ordføreren at 18 personer er bekreftet smittet. Smitten knytter seg til en privat fest som ble avholdt i Arendal på lørdag.

15 personer bor i kommunen, mens 3 personer er hjemmehørende utenfor Arendal.

Onsdag ble alle institusjoner med beboere stengt med umiddelbar virkning i hele kommunen. Det vil si at de er stengt for besøkende og at flere tilbud og tjenester er stoppet.

Torsdag ettermiddag vedtok Arendal bystyre å sette i verk enda flere tiltak.

Offentlige arrangement med mer enn 50 deltakere forbys. Private samlinger med flere enn ti personer er heller ikke lov.

Det er også bestemt at utesteder skal registrere gjesters telefonnummer og tidspunkt for besøk.

– Vi håper dette gjør at vi får slått ned smitten så raskt som mulig, sier Nordli.

Arendal forbyr offentlige arrangement med mer enn 50 deltakere og private samlinger med mer enn ti personer. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Opp mot 200 i karantene

Det er kommuneoverlege i Arendal Preben Aavitsland som har bedt om de strenge tiltakene.

Torsdag ettermiddag opplyser han at 130 personer er i karantene. Antallet kan nærme seg 200 i løpet av kvelden.

Innbyggere er bekymret.

– Jeg synes det begynner å bli skummelt og prøver å unngå restauranter og kafeer nå, sier Anita Heggelund.

Therese Nilsen mener kommunen gjør det rette ved å stramme inn.

Anita Heggelund synes situasjonen i Arendal er skummel. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Var både på privat fest og på byen

Bakgrunnen for de nye tiltakene er et smitteutbrudd som kan spores tilbake til en fest på lørdag.

Én deltaker fra Østlandet var smittet da han var til stede. Seks andre har fått påvist smitte i etterkant, ifølge Agderposten.

Etter festen dro flere av festdeltakerne på byen. Der var de innom både restauranten Egon og No1 Sportsbar.

Flere som har fått påvist smitte, var blant annet innom No1. sportsbar og Egon Arendal lørdag kveld. Foto: Anders Mjaaland / NRK

Ansatte som var på jobb på disse stedene lørdag kveld, testes i løpet av torsdag.

– De blir i karantene til svaret kommer, sier daglig leder ved No1 Sportsbar Jonas Søndergaard.

Han mener de har gode smittevernrutiner og håper at ingen er smittet.

Totalt er 55 personer registrert smittet av koronavirus i Arendal siden mars, skriver Fædrelandsvennen torsdag ettermiddag.

Daglig leder ved No1 Sportsbar Jonas Søndergaard, tror ingen av de ansatte er smittet. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Vi må være forsiktige

Sju mil unna, i Kristiansand, er smittesituasjonen en helt annen. Der er det for tiden lite smitte.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap), håper smitten i Arendal ikke sprer seg til Kristiansand.

– Det er jo mange her som har familie, venner og bekjente i Arendal. Derfor må vi være veldig forsiktige nå. Vi må passe på at vi ikke utsetter oss for smitte, sier han.

I Kristiansand er det foreløpig de nasjonale retningslinjene om smittevern som gjelder. Skisland vil likevel ikke utelukke andre tiltak også der.

– Situasjonen i Arendal gjør jo at man blir litt mer urolig og tenker på om noe bør gjøres her også. Det kan være tiltak for å forebygge og sikre at eventuell smitte kan spores, sier han.