Klokken 19:29 kom meldingen om at to biler hadde frontkollidert på E39 ved Fidjane, like utenfor Kristiansand sentrum.

Politiet melder litt over klokken 20:10 at én person er bekreftet omkommet på stedet. Føreren av lastebilen skal være fysisk uskadet, men er kjørt til legevakt for videre kontroll.

Veien er stengt i begge retninger. Vestgående løp er ventet å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet.

Det er midtrabatt på strekningen, og politiet sier til NRK at personbilen har kjørt i motgående kjøreretning.

VG: – Ulykken kom etter biljakt

Til VG opplyser politiet at ulykken kom etter en biljakt.

– Det har vært en politijakt i forkant. Jeg har ikke informasjon om hvordan dette utartet seg og videre informasjon ønsker vi ikke å gå ut med på nåværende tidspunkt, sier jourhavende jurist Svein Håland til VG.

NRK snakket med innsatsleder kort tid etter ulykken. Da ønsket han ikke å utdype hva som var foranledningen til ulykken.



– Ulykkesbilen kom kjørende i feil kjørefelt på en strekning med midtdeler og kjørte rett i fronten på et vogntog. Vi kan bekrefte at det har vært en dødsulykke, sier politiets innsatsleder Kjell Iveland til NRK.

Spesialenheten er varslet, og kriminalteknikere er på stedet.