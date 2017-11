Advarer mot komfyrbranner

Østre Agder brannvesen advarer nå mot å bruke komfyren som en forlengelse av kjøkkenbenken. I et fortvilet Facebook-innlegg skriver de at 50 % av branner starter med komfyren. For en uke siden var det en slik brann i Arendal, ifølge 110-sentralen.