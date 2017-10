– Tøft å se kommunen bli ramponert og herjet med

OBS-varsel: Dette er relatert til kraftige regnbyger («styrtregn») varslet av Meteorologisk institutt og utarbeides i samråd med flom- og jordskredvarslingen.

Gult nivå: Utfordrende situasjon lokalt. Blir sendt ut til alle som abonnerer på denne typer varsel.

Orange og rødt nivå: Alvorlig eller ekstrem situasjon. Blir sendt ut til fylkesmenn og vegmyndigheter, som igjen varsler kommunene.

Mens meteorologene har ansvar for å overvåke/varsle regnet i lufta, har NVE ansvar for å overvåke/varsle vannet etter at det har truffet bakken.