– Snakk med barna

– Foreldre må snakke med barna om hva som er greit å gjøre og ikke på nett. Det sier leder for forebyggende enhet i Arendal, Torbjørn Trommestad. I forrige uke kom det frem at barn helt nede i 10 til tolv års alderen sender meldinger med grovt seksuelt innhold via leken «SMS-rulett». Les mer her.