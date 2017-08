– Jeg skal drepe dere

Den 20 år gamle mannen forklarte i Kristiansand tingrett i dag om sin rolle i ranet. Han har erkjent straffskyld for ranet 1. juni i år i Lillesand.

Narkomiljø

Den tiltalte forklarte i retten at han forberedte seg på ranet i leiligheten til en kamerat. Han sa han hadde vært dopet på amfetamin og tablettene rivotril i flere dager før ranet, men at han hadde inngått en avtale om narkohandel og han skulle skaffe pengene.

– Jeg ropte i banken at dette er et ran, forklarte 20-åringen i retten.

Han fortalte at han ville rane banken etter at han ikke greide å skaffe penger

– Hvor mye penger trengte du, ville tingrettsdommeren vite?

– Jeg trengte 15000 kroner, svarte tiltalte.

Skremmende oppførsel

Den tiltalte 20 år gamle mannen erkjenner at han var høylytt og skremmende under ranet. Han fortalte at han var sinna og amper under ranet.

– Jeg ser på de ansatte hvor mye skader jeg har gjort. Jeg var ekkel, truende og veldig stygg, erkjente 20-åringen i retten.

Advokat Eirik Balchen er bistandsadvokat for de to bankansatte. Han sier de opplevde ranet som brutalt. Foto: Lars Eie / NRK

Gjemte ransutbyttet

20-åringen fra Lillesand gjemte ransutbyttet etter ranet. Han forklarte at han hadde kuttet seg på knivene han hadde med under ranet og forsøkte å få tak i bandasje. Han kjente på dører mens han var på flukt. Der gjemte han ransutbyttet, det ble først funnet fem dager senere.

Han tok seg inn i en leilighet, døren var oppe og leiligheten sto tom. Han fant to brødkniver som han plukket opp, bandasjerte hånda og rasket sammen en del ting han fant i leiligheten. Men så kom eieren, en eldre kvinne.

– Hun sa jeg hadde tatt penger fra lommeboka hennes. Jeg sa unnskyld, la fra meg knivene og ga henne pengene jeg tok fra henne, forklarte 20-åringen.

– Unnskyld

20-åringen beklaget ranet. Han mener han er kommet på bedre veier og vil bli ferdig med livet som narkoman og ta seg en utdanning. Men han ønsket å gi sin unnskyldning til de fornærmede som jobbet i banken.

– Jeg vil beklage meg av hele mitt hjerte og er virkelig lei meg, forklarte han i retten.