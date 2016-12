– Ikke oppsøk ekstremværet

– Vi ber folk la være å oppsøke ekstremværet. Man kan utsette seg for stor fare. Det er fryktelig dumt om vi må bruke unødvendige ressurser på redningsaksjoner.

Det sier fylkesberedskapssjef, Yngve Årøy, hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy. Foto: NRK

Fylkesberedskapsrådet var mandag formiddag samlet for å samkjøre seg før ekstremværet «Urd» slo inn over landsdelen. Ifølge fylkesberedskapssjefen er kommunen godt forberedt.

– Det er ikke mulig for oss å ha fortløpende dialog med alle kommuner i Agder. Men vi har snakket med rådmennene i fem utvalgte kommuner som kan bli ekstra hardt rammet. Dette gjelder Farsund, Flekkefjord, Bykle, Risør og Vegårshei. De virker så godt forberedt som man kan være, sier Yngve Årøy til NRK.

Dette er et ekstremvær Ekspandér faktaboks En sjelden gang kan været bli en fare for liv og verdier. Da sender Meteorologisk institutt ut varsel om farlig vær, slik at folk kan forberede seg. Værfenomener som kan forårsake et slikt varsel: Sterk vind

Store nedbørmengder

Stormflo og bølger

Kombinasjon av værelementer ovenfor som hver for seg ikke oppfyller varslingskriterier Stort område: Overordnet kriterium for å sende ut varsel om ekstreme værforhold er at det er sannsynlig at været vil forårsake omfattende skade eller fare for liv og verdier i et betydelig landområde (fylke/landsdel). Navn: Uværene får navn etter en alfabetisk liste, annethvert gutte- og jentenavn. Disse varsles: NVE v/ flomvarslingstjenesten, Hovedredningssentralen, fylkesmenn, Justis - og Politidep., politimyndigheter, kommunale etater, etater som har nasjonalt ansvar for kommunikasjon (vei, jernbane) og el-forsyning, media.

Bølger og vind

Ekstremværet «Urd» er ventet å gi store bølger og sterk vestlig storm med heftige vindkast. I kveld, mandag, og natt til tirsdag ventes kraftig vind fra vest og nordvest.

En tanker i opplag slet seg i Rosfjorden i Lyngdal mandag morgen. Årsaken var mye vind. Det var en periode frykt for at den ville drive mot to oljeinstallasjoner i området. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Det ventes vindkast på 35–45 m/s inn over land i Vest-Agder. Det vil også bli høye bølger langs kysten med maksimal bølgehøyde på 20–25 meter.

Tirsdag kveld ventes vannstanden enkelte steder mellom Svenskegrensa og Lindesnes å være 90–135 centimeter over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, høyest innerst i Oslofjorden.

På dette kartet kan du se hvordan vinden blåser akkurat nå:

– Fare for liv og helse

Årøy ber folk respektere myndighetenes oppfordring om å ikke bevege seg i utsatt området hvis det ikke er strengt tatt nødvendig.

Stabssjef i Agder politidistrikt, Bård Austad. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Det er varslet vind opp mot 45 m/s i Vest-Agder. Årøy sier kastevindene kan bli så kraftige at løse gjenstander kan gjøre stor skade.

– Det er fare for liv og helse når så store krefter settes i sving. Derfor er det viktig at løse gjenstander sikres slik at det ikke treffer folk og eiendom, sier Årøy.

Stabssjef Bård Austad i Agder sier politiet forsterker både operasjonssentralen og patruljevirksomheten for å kunne forebygge og takle eventuelle hendelser 2. juledag.

I Mandal har elva steget betydelig mandag. Det er fare for oversvømmelse. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Vi forsterker operasjonssentralen og det forsterkes med totalt tre patruljer ute i distriktet. Det forventes at ekstremværet vil slå inn over oss ved 19-tiden i kveld, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Bård Austad.

Heisekraner og stillas

Stabssjefen ber byggmestere og entreprenører sikre heisekraner og stillaser i byggefelt og anleggsområder på Sørlandet. Austad understreker at vinden blir hovedutfordringen, og kan forårsake at alt som er løst blåser bort.

– Vi er forberedt på at trær kan knekke og legge seg over veier og over ledninger. Det kan bety bortfall av strøm og telefon. Kraner og høye stillas på anleggsområder er utsatte objekter som kan representere stor fare. Vi ber om at publikum ser til at løse gjenstander sikres, sier Bård Austad.

Lars Eie rapporterer fra Lista Du trenger javascript for å se video.