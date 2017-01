– En vanskelig avgjørelse

Det var ikke lett å stemme med flertallet i homosaken i kirken, sier Agder-biskop Stein Reinertsen. Kirkemøtet har vedtatt at likekjønnede skal få gifte seg i kirken, og at man har to liturgier. Han hadde ikke flagget hva han kom til å stemme, men rakk opp hånda med flertallet