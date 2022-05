– Det er kokain på alle russefester

– Det er skremmende hvor ofte vi ser kokain, forteller hun oppgitt.

Thelma Stenberg er russ i Tvedestrand.

Sammen med 21 andre jenter har hun festet noen uker på russebussen «Riviera».

Flere av jentene forteller om narkotikaen som dukker opp i løpet av natta på hver eneste fest.

Og tas åpenlyst.

– Det er ikke sånn lenger at folk går på badet for å ta det. De sitter gjerne rundt bordet og liner opp striper, sier Thelma.

Thelma Stenberg og Ida Eline Gundersen forteller om hvor vanlig det har blitt med kokain. Foto: Leif Dalen / NRK

Jentene poengterer at de har en uttalt nulltoleranse for narkotika på sin buss.

Mange er redde

Torbjørn Trommestad er leder for forebyggende enhet hos politiet i Arendal, og prater ofte med ungdommen. Saken ble først omtalt i Agderposten.

– Flere russ jeg snakker med er overrasket over hvor mye kokain og MDMA som konsumeres under russetida.

Torbjørn Trommestad, leder for forebyggende enhet i Agder politidistrikt. Foto: Leif Dalen / NRK

Politimannen bekrefter at mange bytter ut alkohol med narkotika. Det kan bli et sjokk.

– Det er nok mange som synes det er skummelt når bruken av andre rusmidler enn alkohol er åpenlys, sier han.

Trommestad har jobbet i mange år med ungdom og rus. Han er ikke spesielt overrasket over hva som skjer nå.

– Det er jo en pågående diskusjon i forhold til normalisering og legalisering. Det påvirker alle. Kanskje russetiden er spesielt utsatt. Det er noen hektiske uker man har til rådighet, og det er mye som skal realiseres.

Til Agderposten sier Trommestad at politiet følger tett med på ungdommene.

– Bruk av narkotika er forbudt i Norge, så politiet har anledning til å opprette straffesak ved bruk av narkotiske stoffer som kokain.

Én av ti

En helt fersk Ungdata-undersøkelse viser hvor mange elever som tar kokain og andre tyngre narkotiske stoffer, som blant annet MDMA.

Kokain har blitt et vanlig syn på russefester. (Illustrasjonsbilde) Foto: 007 David Parry / Medicimage

Ingvild Vardheim er spesialrådgiver i KORUS, og har jobbet med rapporten.

– I Agder sier 11 prosent av guttene i VG2 at de har prøvd narkotika som er sterkere enn cannabis. Det er en oppgang på 4 prosent på bare tre år.

Det er klart færre jenter som prøver sterkere stoffer, ifølge Vardheim. Ungdommen sier også i undersøkelsen at narkotika er lettere å få tak i enn før.

Spesialrådgiver i KORUS, Ingvild Vardheim. Foto: Per Stian Johnsen

Trenden blir også bekreftet hos Legevakten i Arendal.

Der kommer det stadig vekk inn russ som må behandles for rus-skader, ifølge Agderposten.

Marthe Brochmann er russepresident i Tvedestrand. Hun har flere nære venner som bruker narkotika. Hun og de andre i russebilen er bekymret for all kokainbruken blant russen. – Jeg kan jo ikke stå der og være mammaen deres. Men de vet hva jeg mener om det, sier Marthe.

– Snakk med ungdommen

– Vi er bekymret etter meldinger vi får om at rusbruken har økt og at det er tyngre stoffer som i større grad blir brukt. Det sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan

Hun unner russen en skikkelig fin feiring. Men er urolig for at de skal ta igjen to år med festing etter pandemien.

– Det kan få katastrofale konsekvenser. Vi oppfordrer foreldre til å snakke med ungdommen sin om risikoen ved bruk av narkotika, og til å ta vare på seg selv og andre i russetiden, sier Hansen.

Tar avstand fra narkotika

– Det er jo ikke narkotika man har lyst til å forbinde russetida med, sier Marthe.

Hun skulle ønske at man kunne bli helt kvitt alt kokainmisbruket.

– Men det blir kanskje å håpe litt høyt, føyer hun til.