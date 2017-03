– Både Jerv og Start kan rykke opp

– Eg trur at det kan skje. Start og Jerv nummer ein og to på tabellen. Men du har Bodø/Glimt, Sandnes Ulf og kanskje eit par andre lag. Men det kan faktisk skje at Start og Jerv rykker opp, seier Risholt til NRK.

Den tidlegare Start-spelaren la fotballskoa på hylla etter fjorårssesongen.

Vil ha krangling og temperatur

No er han på La Manga i Spania for Eurosport.

Jerv-trenar Arne Sandstø har lova friske utsegn og kommentarar denne sesongen. Foto: Sander Heggheim/NRK

Start-trenar Steinar Pedersen. Foto: Sander Heggheim/NRK / NRK

Knut Tørum er trenar i Arendal. Foto: Leif Dalen / NRK

Denne sesongen skal han vere ekspertkommentator for TV-kanalen, som skal sende kampane frå både 1. divisjon og eliteserien.

– Det er fantastisk å framleis får vere innan fotballen. Spesielt når vi har tre så gode lag frå Sørlandet, seier han.

Det blir tøffe bataljar i til saman seks lokaloppgjer mellom Start, Jerv og Arendal.

Ordkrigen er allereie i full gang. Den håpar Risholt eskalerer utover sesongen.

– Eg håpar dei kan litt på seg sjølve. At det blir litt krangling og temperatur om kven som er best i aust og vest. Det er to bergensarar som trenar Jerv og Arendal mot Steinar Pedersen i Start, som ekte sørlending. Eg håpar vi kan få ein god fight, seier han.

Trur Arendal kan overraske

– Eg håpar dei har eit godt venskap i botn, og at dei torer å «stikke» litt. Vi har heldigvis Glenn Andersen, som stadig vekk stikk litt vestover. Eg håpar vi får artige kampar, fulle stadion, trykk og masse entusiasme, seier Risholt.

Knut Tørum og Arendal rykte opp frå 2. divisjon førre sesong.

Risholt trur også dei kan bite godt ifrå seg i landets nest øvste divisjon.

– Arendal kjem nedanifrå og kan bli ein «dark horse», seier han.