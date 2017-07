16-åring dømt for trusler og vold etter dobbeltdrapet i Kristiansand

16- åringen har innrømmet at han sammen med to kamerater både slo og sparket en annen gutt i Kristiansand sentrum i februar i år.

Ifølge dommen skal fornærmede ha mottatt flere slag med knyttet hånd i ansiktet slik at han datt i bakken. Videre skal han ha mottatt flere spark i ryggen og i skulderen fra domfelte og hans venner. Med store smerter kom fornærmede seg hjem, men har i ettertid slitt med søvnproblemer og angst for å gå ut.

16-åringen har forklart at han ville ta hevn på fornærmede, fordi det gikk rykter om at han skulle ha vært med på drapet av Jakob Hassan. Det ene av ofrene i dobbeltdrapet på Lund i desember 2016.

Tidligere i år ble en annen gutt dømt for vold mot samme fornærmede.

Trusler via Facebook

Få dager etter dobbeltdrapet skal 16-åringen ha sendt meldinger via Facebook til den samme gutten han senere var med å utøve vold mot.

I meldingene klandrer han gutten for drapet, og skriver blant annet "Jeg kommer til å finne deg en dag ... svar meg nå før det blir for sent.".

Truet med å drepe medelev

Dommen omfatter også forhold som ikke knyttes til dobbeltdrapet på noen måte.

Høsten 2016 kom han med trusler om å knekke kjeven på en medelev, og slo vedkommende to ganger i ansiktet på skolen. Det heter i dommen at domfelte truet fornærmede med at han neste gang ville drepe fornærmede.

16-åringen erkjenner straffskyld for begge hendelsene, men forklarte i retten at han ikke truet den fornærmede på skolen.

Brøt oppholdsforbud

Til tross for et oppholdsforbud i Kristiansand sentrum skal den domfelte brutt dette flere ganger, og dømmes for brudd for dette i alt 15 ganger. Han skal også ifølge retten i et tilfelle kastet seg mot en politibetjent etter å ha blitt ført bort av politiet. Den domfelte nekter for å ha skallet politibetjenten, og forklarer at han motsatte seg å bli tvunget inn i en politibil.

Han er også dømt for bruk av hasj, samt to mindre tyveri.

Syv måneder

Retten mener det er skjerpende at 16-åringen kom med trusler som siden ble fulgt opp av voldshandlinger ved to anledninger.

Videre tar retten hensyn til at den domfelte har erkjent flere forhold og at alderen er lav.

Dommen på syv måneder er betinget med en prøvetid på to år.

Det er foreløpig ikke kjent om dommen ankes.