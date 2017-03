Marta Tomac og Jeanett Kristiansen jublar for seriesølv. Foto: Sander Heggheim/NRK

– Det er dette som er magisk. Eg er supernøgd med jentene, og at vi er så lojale til kampplanen, seier trenar Kenneth Gabrielsen.

Spelarane kasta seg i armane på kvarandre då sluttsignalet gjekk føre 2300 tilskodarar i Aquarama. Fleire av spelarane tok også til tårene.

– Eg har vore med så nær å ta sølv med Tertnes før. Det er så herleg å klare det i dag etter 13 sesongar i eliteserien, seier keeper Sakura Hauge.

– Dette betyr mykje for alle. Spelarane, klubben, trenarar, byen. Det er heilt fantastisk. Vi viser i dag at vi er Norges nest beste lag. Det er veldig bra. Det er eg veldig stolt over å vere ein del av. Det er heilt fantastisk, seier Marta Tomac.

– Fantastisk oppleving

Hallen var utselt fleire dagar før kampen. Medaljeoppskrifta var enkel: siger ville vere nok til å sikre sølv.

Og rosatrøyene innfridde så til dei grader.

Dei 2300 tilskodarane såg eit heiltent Vipers-lag køyre over drammensarane frå start. Allereie etter tre minutt stod det 4–0 til Vipers.

Anført av Marta Tomac og Jeanett Kristiansen var serietrear Glassverket sjanselause. Til pause leia sørlendingane 20–10.

– Dette her var ei fantastisk oppleving. Stemninga overgår alle dei andre kampane. Det er så gøy å få det til når vi veit at det gjeld, seier Linn Jørum Sulland.

Vipers-spelarane jublar saman med publikum etter kampen mot Glassverket. Foto: Sander Heggheim/NRK

Full kontroll

Vipers hadde full kontroll i andre omgang og vann kalassiger med 40–20.

Dermed kunne klubben sleppe jubelen laus for sin første eliteseriemedalje på 14 år.

Hardtsatsande Vipers hadde som mål å ta medalje denne sesongen.

No skal klubben ut i sluttspel der det ligg ein Champions League-plass i potten.

– Det er det vi vil ha. Vi vil spele i Champions League. Vi må slå veldig mange gode lag på vegen, så jobben er absolutt ikkje gjort, seier Sulland.