– Vi fekk nett melding om at Hol–Aurland må stenge fordi dei ikkje kan ha kolonne før klokka 08. Og frå Hardangervidda fekk vi nett melding om at dei må stenge for små køyretøy. Her er det kolonnekøyring for dei over 7,5 tonn, fortel Nina Heggernes, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

I tillegg vart det allereie tysdag kveld innført kolonnekøyring på utsette Vikafjellet, men overgangen opna i 06-tida onsdag.

På kort varsel kan det også bli innført kolonnekøyring på ei av hovudfartsårene mellom Aust- og Vestlandet, Hemsedalsfjellet. Tyin-Årdal kan bli stengd på kort varsel.

– Det er på grunn av kombinasjonen vind og nedbør. Det bles seg opp og då blir det dårleg sikt og vanskelege køyreforhold, seier Heggernes.

Vinden er venta å roe seg utover onsdagen.

Slik er det på fjellovergangane kl. 0530