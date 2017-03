Ville stogge oppdrettarar – tapte i retten

Siste onsdag: I ein SMS til NRK skriv Ørjar Nydal at han har bestemt seg for å anke dommen.

– Eg er veldig skuffa. Eg hadde forventa at dette gjekk vegen. Men retten føretrekker Osland havbruk i staden for mi utskiping av sand. Det er eg grådig skuffa over, seier Ørjar Nydal.

På Torvund i Høyanger kommune har oppdrettsselskapet Osland havbruk fått løyve til å bygge eit nytt anlegg med oppdrettslaks, og bygginga er i gang.

Konflikt

Nydal meiner Fiskeridirektoratet ikkje hadde lagt nok vekt på konflikten oppdrettsanlegget har med hans eigne planar om å vinne ut støypesand frå eit sandtak i området, og saksøkte Staten og Fiskeridirektoratet.

No har dommen komen og retten gjev ikkje Nydal medhald. Retten er kome fram til at vedtaket frå Fiskeridirektoratet er gyldig. Fiskeridirektoratet er frifunnen.

– Eg tek dommen til vitande, seier Nydal.

Han må også betale 50 300 kroner i sakskostnader.

Uviss anke

Retten meiner saka stiller spørsmål om dei rettslege vilkåra for klarering av lokalitet er oppfylt. Og om det er feil ved Fiskeridirektoratet si sakshandsaming som kan ha hatt innverknad på vedtaket.

Retten kjem fram til at det ikkje er det.

Tysdag hadde ikkje Ørjar Nydal ikkje bestemt seg om dommen blir anka. Onsdag melder han til NRK at dommen blir anka.

– Dommen er øydeleggjande for meg. Blir den ståande, vil det øydeleggje for planane om utskiping av sand og bygging hyttefelt, seier Nydal.

Dagleg leiar Erik Osland i Osland havbruk har ikkje lest dommen og vil difor ikkje uttale seg om saka.

Fiskeridirektoratet har ikkje svart på NRK sine ønsker om ein kommentar.