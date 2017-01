Munkane, som er knytte til det gamle klosteret på øya Selja, starta med vinterbad i fjor, men tradisjonen er over 2000 år gamal.

– I den ortodokse tradisjonen blir det dykka i vatnet for å hente opp korset. Det er ei velsigning for alle som deltek, men særleg for personen som først fangar korset. Alle er velkomne til å delta, heiter det i ei pressemelding.

I tillegg til dei lokale munkane vil det delta nonner frå klosteret i Storfjorden i Møre og Romsdal.