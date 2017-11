Uvêret fører til trøbbel på fjellet og på sjøen

– Nesten alt er stengt, og vêret blir verre, seier Eirik Rystad Skånøy, som er trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

– Det er ikkje noko særleg. Mykje snø og vind, seier vaktoperatør Lina Heggernes til NRK litt over klokka sju fredag morgon.

Hurtigbåt måtte snu

Norled melder også at uvêret på Vestlandet fører til problem for ekspressbåtane deira. Ruta som skulle gått frå Selje til Bergen fredag morgon vart innstilt. Medan nordgåande rute frå Bergen til Nordfjord måtte snu i Askvoll. Den vil også ettermiddagsruta gjere, opplyser reiarlaget.

– Spesielt utanfor Lutelandet var det ruskete. Det var ikkje så behageleg for passasjerane, seier kaptein Kåre Magnus Mostrøm på MS «Frøya». Då NRK snakkar med er han, mannskapet og seks passasjerar på veg tilbake til Bergen.

Ifølgje Mostrøm har dei opplevd halvannan til to meter høge bølgjer på turen. Men verre var det litt lenger nord for Askvoll. På Stavfjorden vert det opplyst at bølgjehøgda er kring sju meter.

– Der har ikkje vi noko å gjere, så difor snudde vi i Askvoll, seier Norled-kapteinen.

– Ta med varme klede

Ho ber bilistar som skal over fjellet i dag om å følgje med på vêrmeldingane og nettsidene til Statens vegvesen.

– Ta og med varme klede og mat og drikke. Du veit aldri kor lenge du vert ståande viss det er kolonnekøyring, seier Heggernes.

Fv. 53 Tyin-Årdal, fv. 50 Hol-Aurland, fv. 55 over Sognefjellet og rv. 13 over Vikafjellet er alle stengde på grunn av dårleg vêr. På rv. 7 over Hardangervidda og rv. 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekøyring.

– Hald deg helst heime

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om vanskelege køyreforhold i fjellet over 600 meter som gjeld fram til fredag kl. 18. På kysten skal det blåse full storm og sterk storm ved Stad. Lokalt er det venta kraftige vindkast, særleg nord på Vestlandet.

– Viss du ikkje absolutt ikkje må over fjellet, så bør du halde deg heime, seier Rystad Skånøy.

Uroleg vêr

Uvêret er venta å roe seg frå fredag ettermiddag. Ifølgje statsmeteorolog Lars Andreas Sellberg kan Vestlandet vente seg regn- og haglbyer med uttrykk for tore. Snø i indre og høgare strok. På laurdag er det venta mykje same vêret, med vestleg vind som kan kome opp i sterk kuling på utsette stader.

Slik er status på fjellovergangane i Sør-Norge:

E6 Dovrefjell: Stort sett isdekke med fare for glatte parti.

E16 Filefjell: Vanskelege køyreforhold. Somme stader redusert sikt. Store køyretøy bør bruke kjetting.

E134 Haukelifjell: Opna for kolonnekøyring etter å ha vore stengd.

Rv. 7 Hardangervidda: Stengt.

Rv. 9 Hovden-Haukeli: Snødekke.

Rv. 13 Vikafjellet: Stengt.

Rv. 15 Strynefjellet: Kolonnekøyring.

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Kolonnekøyring.

Fv. 50 Hol-Aurland: Stengt.

Fv. 53 Tyin-Årdal: Stengt.

Fv. 55 Sognefjellet: Stengt på grunn av uvêr.

Fv. 520 Hellandsbygd-Røldal mellom Ropeid og Svartavatn. Stengt på grunn av uvêr.