Uvêr herjar i fjellet – fleire fjellovergangar er stengde 1. juledag

– Forholda er brutale her oppe. Det ligg på liten storm og sterk kuling og masse nedbør. Vi klarer ikkje å halde det ope. Midt i vegbana ligg det ein meter med snø og vi kjem ikkje gjennom med brøytebil, sa skiftleiar for brøytemannskapa på Haukelifjell, Olav Stana til NRK julaftan

Han fortel at bilistar kjem til bommen, snur og gir opp forsøket på å kome seg over fjellet no på julaftan.

Voldsomme forhold ved Haukeli Du trenger javascript for å se video.

– Vi snakka nett med nokon som skulle til Haugesund, men det er ikkje mogleg å kome over Haukeli i dag, sa Stana.

På alle fjellovergangane i Sør-Norge er det no dårleg vêr, med sterk vind, snø og isdekke.

Statens vegvesen oppmodar folk som skal over fjellet i bil om å ta med nok mat, drikke, varme klede og sørge for å ha full tank med drivstoff.

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om at det kan bli ekstremvêr måndag kveld og natt til tysdag. Varselet omfattar Austlandet, Vestlandet sør for Stad og Møre og Romsdal. Publikum blir bedne om å halde seg oppdatert på vêrsituasjonen via radio, TV og nett.

Slik er situasjonen på fjellovergangane 1. juledag:

E6 Dovrefjell: Snø- og isdekke, liten kuling, ope for fri ferdsel

E16 Filefjell: Ope for fri ferdsel, snøbyer og liten kuling

E134 Haukelifjell: Stengd på grunn av uvêr, blir ikkje opna i dag

Rv 3 Kvikne: Vekslande bart, sporete, ope for fri ferdsel

Rv 7 Hardangervidda: Stengd på grunn av uvêr, ny vurdering 1. juledag

Rv 13 Vikafjellet: Stengd på grunn av uvêr

Rv 15 Strynefjellet: Stengd på grunn av uvêr, ny vurdering 1. juledag

Rv 52 Hemsedalsfjellet: Liten kuling, snøbyer, fare for kolonnekøyring på kort varsel

Fv 27 Venabygdsfjellet: Ope for fri ferdsel

Fv 50 Hol–Aurland: Stengd på grunn av uvêr

Fv 53 Tyin–Årdal: Stengd på grunn av uvêr

Oppdaterte vegmeldingar frå Statens vegvesen finn du her.