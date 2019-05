Ung kvinne døydde av rabies

– Pasienten døydde fredeleg med den næraste familien rundt seg, opplyser fagdirektør i Helse Førde, Trine Hunskår Vingsnes.

I helga vart det bekrefta at ein person var innlagd på Førde sentralsjukehus med rabiessmitte. Den smitta var ei kvinne i tjueåra frå Hordaland, busett i Sogn og Fjordane.

Biten av hund

Kvinna vart biten av ein hund på reise i Søraust-Asia for to månader sidan. Sjukehuset fekk kjennskap til kontakten med hund sist torsdag, og laurdag stadfesta prøvesvar at ho var smitta av rabies.

Kvinna vart alvorleg sjuk og fekk intensivbehandling på sjukehuset i Førde, før ho døydde tidleg måndag kveld.

Fleire blir følgt opp

Den avdøde kvinna var i same reisefølge med fleire personar frå andre stader i landet. Dei blir no følgt opp av sitt lokale helsevesen.

Helse Førde vil halde fram sitt arbeid med smittevern blant eigne tilsette og andre som var i kontakt med pasienten.

Fakta om rabies Ekspandér faktaboks Rabies er en dødelig virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr. Sykdommen kalles også hundegalskap.

Rabies forekommer i ville dyr, f.eks. rev og flaggermus, og viruset kan spres til husdyr og mennesker.

En variant av rabies kan overføres til mennesker ved kontakt med flaggermus.

Rabies ble siste gang påvist hos mennesker i Norge etter innenlandssmitte i 1815 og hos dyr (fastlandet) i 1826.

Viruset ble påvist hos polarrev på Svalbard i 1980, med nye utbrudd i 2011 og 2012.

I 2013 ble det påvist rabies i 26 flaggermus i Europa (Tyskland, Polen, Nederland, Frankrike, Spania og Ukraina). Det er fire bekreftede tilfeller av rabies i Europa hos mennesker som har blitt smittet gjennom bitt av flaggermus.

Sykdommen har alltid dødelig utgang etter at symptomene kommer, vanligvis etter 2-7 dager. Kilde: Folkehelseinstituttet

Dødeleg sjukdom

Rabies er ein alvorleg virussjukdom som smittar frå dyr til menneske via bit, kloring eller slikking, ifølge Folkehelseinstituttet. I Noreg er sjukdomen svært sjeldan, dette er det første tilfellet på fastlandet sidan 1815.

– Rabies er eit av dei virusa som kan gje veldig alvorleg hjernebetennelse, fortel Kristine Mørch, overlege ved Haukeland universitetssjukehus, og leiar ved Nasjonal kompetanseteneste for tropiske infeksjonssjukdomar.

– Dessverre er det i dei fleste tilfella ein dødeleg virusinfeksjon, seier ho.