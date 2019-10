Tryggingspris til trafikk-veteran

Audun Heggestad i Trygg Trafikk fekk fylkestrafikktryggingsprisen under fylkestinget i Loen. Han fekk diplom, blomar og 25.000 kroner for sitt årelange arbeid med trafikktryggleik. Prisutdelar Noralv Distad (t.v.) seier han har vore særleg viktig for trygge skulevegar. Vinnaren seier det var kjekt og uventa.