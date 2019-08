Trekkjer seg som ordførarkandidat

Johannes Einemo trekkjer seg som ordførarkandidat for Høgre i Lærdal. Det opplyser Vestland Høgre i ei pressemelding. Fylkessekretær Karsten H. Sprenger opplyser at Einemo trekkjer seg av personlege grunnar. Han fortel vidare at partiet snart vil kome opp med ein ny ordførarkandidat.