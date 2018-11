Tøff debut for vektløftar

Ine Andersson frå Tambarskjelvar Idrettslag fekk ein tøff debut under sitt første VM i vektløfting for seniorar. Ho starta konkurransen bra med å klare rykk på 77 kg og 80 kg, men tredjeforsøket på 82 kg blei for tungt. Andersson plasserte seg på ein 6.-plass i klasse 59 kg.