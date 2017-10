To lokale med i G15-troppen

To unge, lovande fotballspelarar frå fylket er med i Erland Johnsen sin G15-landslagstropp som spelar dobbeltlandskamp mot Ungarn i slutten av månaden. Håvard Hetle som spelar for Sandane er blant dei 20 utvalde. Det same er Sivert H. Mannsverk som spelar for Sogndal.