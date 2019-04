Tilbake etter skademareritt

Etter eit langt skademareritt er Endre Kupen tilbake i gult for Bodø/Glimt, skriv Avisa Nordland. Nordfjordingen er med når Bodø/Glimt 2 møter Junkeren i dag. Spissen fekk berre spelt nokre treningskampar for nordlandslaget før han rauk korsbandet like før seriestart i fjor.