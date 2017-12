Thon får liv i kyrkjeklokker

Milliardæren Olav Thon gir 200.000 kroner for å få liv i kyrkjeklokkene i Rugsund, skriv Firdaposten. Brita Haugland og Wenche Andersen har jobba for at bygda skal få høyre klokkeklang att. Pengane kjem frå Thon sitt fond.