Stengjer veg for bilberging

Berginga av lastebilen som kvelva ved Svarthumle gjer at riksveg 5 blir heilt stengd i opp til to timar mellom Naustdal og Eikefjord. – Det er lokal omkøyringsveg for personbilar på gamlevegen over Ramstadheia, opplyser vegtrafikksentralen.