Søreidetunnelen er open

Søreidetunnelen på fylkesveg 92 i Høyanger er no open. Tidlegare vart det meldt at tunnelen skulle opne klokka 22.00. Tunnelen har vore stengt sidan søndag kveld etter at steinblokker rasa frå taket inne i tunnelen. – Arbeidet har gått betre enn venta, seier prosjektleiar i Statens vegvesen, Leif Henning Øyre.