Sogndøl er styreleiar for Utøya

Tord Dale er blitt styreleiar for kurs- og konferansestaden Utøya. Staden er mest kjent for å huse sommarleiren til ungdomspartiet AUF. Dale er tidlegare statssekretær og fylkespolitikar for Arbeidarpartiet. Han jobbar som dagleg leiar i bransjeorganisasjonen Maritimt Forum.