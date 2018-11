Snøtomme skianlegg tyr til kunstsnø

– Det ser veldig bra ut. Ti kuldegrader, godt trykk på vatnet og vindstille. Det kan ikkje bli betre, seier Runar Tørvi, dagleg leiar ved Sogn skisenter.

Han nærmar seg slutten av skiftet sitt ein tidleg morgon. Tørvi jobbar på spreng for å bli klar til sesongen startar. Den er ikkje langt unna, men han er optimist – og heilt avhengig av hjelp når snøen ikkje fell på naturleg vis.

– Når sesongen strekk seg nesten til mai så er det veldig viktig å ha ein god sole, seier han.

Solen han siktar til er kunstsnøen som blir pumpa ut over bakkane. Den legg grunnlaget for heile vinteren, og er mykje av grunnen til at mange skianlegg no kan operere med snøgaranti. Ovanpå solen kjem forhåpentlegvis naturleg snø, men den har late vente på seg i år.

Naturen må spele på lag

– Utan kunstsnøen trur eg ikkje det hadde vore skianlegg her. No toler vi mildperiodane som kjem i løpet av sesongen, seier Vidar Taklo som jobbar med kunstsnøproduksjonen på Jølster Skisenter.

Taklo meiner dei kan opne på eit par dagars varsel, men dagleg leiar ved senteret treng støtte som han ikkje rår over.

– Vi er nøydde til å få hjelp frå naturen si side òg dersom me skal kunne opne heile anlegget, seier Even Hole.

I skibakkar over heile landet går snøkanonane for fullt. Anlegga som opnar heisane for sesongen kjem på løpande band i dagane og vekene framover. Om lag fire av fem skianlegg i Noreg har snøkanonar.

PUMPAR UT SNØ: Vidar Taklo jobbar på spreng med å gjere klart for skisesongen i Jølster Skisenter. Kunstsnøen legg grunnen for heile sesongen. Foto: Elise Kvien / NRK

Sesongen startar for fullt

På Beitostølen og Kvitfjell har anlegga vore opne frå tidleg i november, men elles er helga som no kjem då mange av skianlegga opnar: