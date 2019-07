Skal grave etter gull i Aurland

Eit tsjekkisk firma prøver i desse dagar å finne ut om det kan vere grunnlag for ei gullgruve i Gudmedalen i Aurland. – Det er ikkje gull alt som glimar, seier Aurland-ordførar Noralv Distad. Han tykkjer det er artig at nokon leiter etter gull, men har lite tru på at det blir Klondyke-stemningar i kommunen.